충주맨, 초고속 승진했는데 결국 황동 중단…"수익금 미정산으로 분쟁"[SC이슈]

기사입력 2025-09-29 14:30


충주맨, 초고속 승진했는데 결국 황동 중단…"수익금 미정산으로 분쟁"[S…
충주시 공식 유튜브 채널 영상화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 충주시 공무원으로 유명한 '충주맨' 김선태 주무관이 패러디 가수 활동을 공식 종료했다.

충주맨은 최근 충주시 공식 유튜브 채널에 '드릴 말씀이 있습니다'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속 충주맨은 "제 노래와 무대를 아낌없이 사랑해주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "고민 끝에 오늘부로 가수 활동을 마무리하고자 한다"고 밝혔다. 충주맨은 가수 우즈(WOODZ)를 패러디한 '충즈'로 활동하며 지역 축제 무대에 오르는 등 화제를 모은 바 있다.

그러나 "지속적인 주말 동원과 많은 민원으로 지쳤다"는 충주맨은 "수익금 미정산 등 소속사와 분쟁까지 겪으며 더 이상 온전한 충즈를 보여드리기 어렵다고 판단했다"며 활동 중단 이유를 털어놨다.

이어 "비록 가수로서의 활동은 멈추지만, 사랑과 응원을 잊지 않고 새로운 길을 걸어가겠다"고 전했다.

특히 영상 말미에는 눈물을 훔치는 시늉을 하며 웃음을 자아내기도 했다. 이에 절친 유튜버 빠니보틀은 "그래, 본업에 충실해라"는 댓글을 남겼다.

앞서 충주맨은 지난 20일 '충주 파크뮤직 페스티벌 with 국악'에서 우즈의 '드라우닝(Drowning)' 무대를 완벽 패러디하며 큰 호응을 얻었다. 이 장면은 KBS2 '불후의 명곡' 속 우즈 무대를 재현한 것이다.

2016년 9급 공무원으로 입직한 충주맨은 7년 만에 6급으로 초고속 승진했고, 충주시 유튜브 채널을 전국적 인기 콘텐츠로 만든 주역으로 꼽힌다. 웨이브 '피의 게임3', 넷플릭스 '좀비버스: 뉴 블러드', MBC '전지적 참견 시점'·'라디오스타' 등 각종 예능에도 출연하며 공무원과 방송 활동을 병행해왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.