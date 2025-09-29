'다 이루어질지니' 김우빈 "9년 만에 재회한 수지? 체감상 3년 만"

기사입력 2025-09-29 14:54


'다 이루어질지니' 김우빈 "9년 만에 재회한 수지? 체감상 3년 만"
29일 조선 팰리스에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'의 제작발표회, 김우빈과 수지가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김우빈과 수지가 9년 만에 재회한 소감을 밝혔다.

넷플릭스는 29일 오후 서울 강남구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.

수지는 "시간이 그렇게 흘렀는지 모르고 있다가 우빈 오빠와 완전히 새로운 작품과 캐릭터로 다시 만나서 그때의 아련했던 감정이 기억이 안 날 정도로 호흡하게 돼서 반가웠다. 그때보다 훨씬 호흡이 잘 맞는 것을 느꼈다. 코미디 부분이 많다 보니, 티키타카가 있어서 그런 부분들이 훨씬 수월하다고 느꼈고, 너무 편하고 여전히 배려심이 넘치고 행복하게 촬영한 기억이 있다"고 했다.

김우빈은 "체감상 한 3년 정도의 느낌처럼 얼마 전에 같이 만났던 느낌이라 가깝게 느껴졌고, 둘의 성격이 크게 다르지 않다. 그래서 현장에서 친해질 시간도 없다 보니 같이 본격적으로 작품 얘기하고 캐릭터 얘기하는 것들이 너무 좋았다. 그슌도 지금도 수지 씨와 함께하는 시간은 언제나 행복하다. 주변 사람들을 행복하게 해주는 분이라 이번에도 역시 덕분에 즐겁게 촬영했다. 연기도 너무 잘 해주셔서 감탄하며 촬영했다"고 말했다.

'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디 드라마. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 펼쳐질 예정이다. 김우빈과 수지가 '함부로 애틋하게' 이후 9년 만에 재회했고, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 합류했다.

'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

