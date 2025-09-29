[SC현장] "가족끼리 보세요"..'지니' 김우빈♥'사패' 수지 '다 이루어질지니'로 황금연휴 점령 (종합)

최종수정 2025-09-29 15:44

[SC현장] "가족끼리 보세요"..'지니' 김우빈♥'사패' 수지 '다 이…
29일 조선 팰리스에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'의 제작발표회, 왼쪽부터 고규필, 노상현, 김우빈, 수지, 안은진, 이주영이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/

[스포츠조선 문지연 기자] '다 이루어질지니'가 추석 방송가에서도 흥행을 다 이룰 수 있을까.

넷플릭스는 29일 오후 서울 강남구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.

'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디 드라마. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 펼쳐질 예정이다. 김우빈과 수지가 '함부로 애틋하게' 이후 9년 만에 재회했고, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 합류했다.

이날 제작발표회에는 프로젝트에 참여했던 이병헌 감독과 안길호 감독이 모두 참석하지 않았고, 대신 김우빈이 작품에 대해 설명했다. 김우빈은 "친숙한 요술램프라는 소재를 가지고 신선한 질문을 던지는 시리즈다. 세 가지 소원을 통해 인간의 욕망과 본성, 사랑과 우정은 무엇이며, 선과 악은 무엇으로 구분되는 지에 대한 질문이다"라고 밝혔다.

감독 교체 사태는 발생했지만, '다 이루어질지니'는 김은숙 작가의 대본이 가진 매력으로 만들어진 작품. 김우빈은 "한 신, 한 신 아끼는 마음으로 보내주기 싫을 정도로 글이 참 좋았다. 작가님께서 만들어주신 세계관을 잘 만들어보고 싶다는 생각이 강하게 들었다"고 말했다. 이어 수지는 "대본을 봤을 때 너무 신선하고 새롭다고 생각했고, 너무 재미있었다. 제 캐릭터가 반사회적 인격장애로 감정이 결여된 점이 매력적이라 생각해서 결심하게 됐다"고 말했다.

김우빈과 수지는 평범하지 않은 역할을 연기하면서 재미를 더한다. 김우빈은 "지니는 다양한 면이 있다. 유쾌하고 강인하기도 하고, 가끔은 잔인했다가 무섭다가 하찮기도 했다가 나름 귀엽기도 한 면이 있는 캐릭터다 보니까, 사람의 모습을 하고 있지만 인간은 아니기에 어딘가 이상하고 어색하고 조금은 리듬이 다르고, 남들이 볼 때는 불편해보이지만 정작 그는 편하다는 느낌을 주려고 고민을 많이 해봤다"고 말했다.

이어 수지는 "가영이는 남들과는 다르게 태어나서 반사회적 인격장애라고 불리고, 감정 결여의 인간인데 할머니와 마을 사람들의 따뜻한 사랑과 학습을 통해서 주입식 인생살이를 하고 있는 사이코패스"라며 "사이코패스는 사람들이 생각하기에 무섭고, 범죄도 저지르고 이렇게 생각하는 분들이 많지만, 가영이는 룰과 루틴으로 살아가다 보니 남들보다 더 올바르게 살아가고 있는 매력적인 사이코패스"라고 말했다.


[SC현장] "가족끼리 보세요"..'지니' 김우빈♥'사패' 수지 '다 이…
29일 조선 팰리스에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'의 제작발표회, 김우빈과 수지가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/
특히 수지는 감정이 결여된 반사회적 인격장애의 인물로서 로맨스를 만들어내기 어려웠다고. 그는 "항상 우빈 오빠에게 죄스러운 마음을 가지고 연기했다. 연기를 할 때 호흡을 해야 하고 리액션을 해줘야 하는데, 가영이는 상대의 말들을 가영식 사고로 보다 보니까 고개를 끄덕이거나 추임새를 넣는 게 없다. 그래서 오빠 혼자 계속 원맨쇼를 하는 장면들이 많았다. 그런데 점점 깊어지는 그런 감정들을 수지는 너무 잘 느끼는데, 표정이나 근육들을 자제하려고 노력을 많이 했다"고 했다.


이어 김우빈은 "지니와 가영은 현생뿐만 아니라 전생에서도 연이 있다. 13회차를 쭉 따라가시면 그들의 서사를 느끼실 수 있을텐데 같이 호흡해주시면 좋겠다"고 말했다.

김우빈과 수지는 '함부로 애틋하게' 이후 9년 만에 재회했다. 수지는 "시간이 그렇게 흘렀는지 모르고 있다가 우빈 오빠와 완전히 새로운 작품과 캐릭터로 다시 만나서 그때의 아련했던 감정이 기억이 안 날 정도로 호흡하게 돼서 반가웠다. 그때보다 훨씬 호흡이 잘 맞는 것을 느꼈다. 코미디 부분이 많다 보니, 티키타카가 있어서 그런 부분들이 훨씬 수월하다고 느꼈고, 너무 편하고 여전히 배려심이 넘치고 행복하게 촬영한 기억이 있다"고 했다.

김우빈은 "체감상 한 3년 정도의 느낌처럼 얼마 전에 같이 만났던 느낌이라 가깝게 느껴졌고, 둘의 성격이 크게 다르지 않다. 그래서 현장에서 친해질 시간도 없다 보니 같이 본격적으로 작품 얘기하고 캐릭터 얘기하는 것들이 너무 좋았다. 그때도 지금도 수지 씨와 함께하는 시간은 언제나 행복하다. 주변 사람들을 행복하게 해주는 분이라 이번에도 역시 덕분에 즐겁게 촬영했다. 연기도 너무 잘 해주셔서 감탄하며 촬영했다"고 말했다.


[SC현장] "가족끼리 보세요"..'지니' 김우빈♥'사패' 수지 '다 이…
29일 조선 팰리스에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'의 제작발표회, 수지가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/

[SC현장] "가족끼리 보세요"..'지니' 김우빈♥'사패' 수지 '다 이…
29일 조선 팰리스에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'의 제작발표회, 김우빈이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/
김은숙 작가와 '신사의 품격', '상속자들' 이후 세 번째로 재회한다. 김우빈은 "작가님과 세 번째 만남인데 세 번째 만남을 기다렸었다. 드디어 성사가 돼서 참 행복했다. 작가님이 언제나 믿어주신다. 너무 감사하다. 이번에도 하고 싶은대로 편하게 하라고 믿어주셨다"며 김은숙 작가의 대사에 대해 "늘 언제나 신선하고 재밌는 대사를 던져주셔서 저희가 어떻게 하면 즐겁고 자연스럽게 표현할지 고민하는 게 즐거움이다. 이번에도 빛나는 대사를 적어주셔서 고민하며 촬영했다"고 했다.

김은숙 작가와 처음 호흡을 맞춰보는 수지는 "어떻게 맛깔나게 살릴 수 있을지 고민을 많이 했다. 저도 처음에는 너무 웃겼는데 저는 감정이 없다 보니까 그런 재미있는 대사를 무표정으로 해야 해서 어렵지만 즐거운 경험이었다"고 말했다.

'다 이루어질지니'는 황금 연휴를 맞아 공개되는 작품. 수지는 "일단 '다 이루어질지니'가 판타지, 로맨스, 코미디로 생각하실 수 있지만 가족 분들과 보기에 따뜻하고 재미있는 이야기가 많다. 가족들과 도란도란 얘기 나눌 수 있는 게 많은 작품이라 생각해서 가족 분들과 즐겁게 보실 수 있을 것 같아서 기쁘다"고 말해 기대를 높였다.

'다 이루어질지니'는 10월 3일 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

2.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

3.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

4.

[인터뷰②] '보스' 정경호 "♥소시 수영 VIP시사회 못 온다고? 같이 극장 가면 되지"

5.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

2.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

3.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

4.

[인터뷰②] '보스' 정경호 "♥소시 수영 VIP시사회 못 온다고? 같이 극장 가면 되지"

5.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 온다...이제 생존 문제다

2.

'종신 선언' 진짜네? LG 새역사 쓴 외인. 또 다른 역사를 준비한다 "도전 생각있죠"

3.

어쩌면 SON 향한 최고의 찬사..."손흥민, LA FC 우승 위한 마지막 조각"

4.

"손흥민-부앙가, 메시 넘었다!" 英 난리법석…17골 폭발 '기록적인 득점 행진, MLS에서 가장 많은 득점'

5.

박지성-손흥민 후계자 실종사태, 한국 축구 초비상...아시아 베스트 일레븐 달랑 2명, 일본은 5명 '손흥민-김민재 끝'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.