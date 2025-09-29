이재욱, 쌍둥이 형제였다..“각각 낙천적, 낙관적인 성격” (마지막 썸머)

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이재욱이 '마지막 썸머'로 5년 만에 KBS로 돌아오며 작품 선택 이유를 직접 밝혔다.

오는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송을 앞둔 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

이재욱은 극 중 뛰어난 실력을 갖춘 건축가이자 건축사무소 '플루토 아뜰리에' 소장 백도하 역으로 시청자들을 만난다. 도하는 2년 전 일로 멀어진 소꿉친구 송하경(최성은 분)이 사는 파탄면으로 돌아와 그의 일상을 뒤흔드는 인물이다.

어릴 때부터 현재까지 관계를 이어오고 있는 하경에게 복잡미묘한 감정을 가진 '백도하' 캐릭터를 이재욱이 어떻게 표현해낼지 궁금해지는 가운데, 오늘(29일) 이재욱은 작품에 임하는 진솔한 소감을 전해 이목을 사로잡는다.

먼저 이재욱은 "대본을 읽으면서 심리적으로 너무 힐링 됐고 따뜻한 온기를 많이 느꼈다. 내가 느끼는 감정들을 캐릭터로 보여주고 싶다는 생각이 들었다"라고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.

백도하를 "낙천적이고 밝고 뚜렷하며 본인이 하고자 하는 것과 이루고자 하는 것들은 반드시 쟁취하는 인물"이라고 소개한 이재욱은 캐릭터를 잘 설명할 수 있는 키워드로 '행동력', '추진력', '섬세함'을 꼽았다. 그는 "도하는 워낙 하고 싶은 게 많고 똑똑하다. 하고 싶은 게 있으면 하고 이루고 싶은 게 있으면 이뤄내는 캐릭터"라고 전했다.

이어 이재욱은 백도하, 백도영 쌍둥이 형제로 첫 1인 2역을 맡은 소감에 대해서 "혼자서 많이 고민을 해보고 감독님과도 이야기를 많이 나눴다. 두 사람을 낙천적인 사고와 낙관적인 사고를 가진 인물의 차이점을 두고 연기했다"라고 덧붙여 그가 선보일 1인 2역을 더욱 기대케 했다.

마지막으로 이재욱은 작품의 관전 포인트를 "도하와 하경이 점차 마음을 열고 다가가는 과정"이라고 소개해 예비 시청자들의 호기심을 자극하는가 하면 "시간도 계절도 사람도 다 한층 성장하는, 계속 간직하고 싶은 드라마 '마지막 썸머'에 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 본방 사수를 독려했다.


한편, '마지막 썸머'는 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등으로 감각적인 연출력을 보여준 민연홍 감독과 '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등에서 섬세한 필력을 선보인 전유리 작가가 의기투합했다.

한편, KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는
오는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송된다.

