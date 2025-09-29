이재욱, 쌍둥이 형제였다..“각각 낙천적, 낙관적인 성격” (마지막 썸머…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이재욱이 '마지막 썸머'로 5년 만에 KBS로 돌아오며 작품 선택 이유를 직접 밝혔다.
어릴 때부터 현재까지 관계를 이어오고 있는 하경에게 복잡미묘한 감정을 가진 '백도하' 캐릭터를 이재욱이 어떻게 표현해낼지 궁금해지는 가운데, 오늘(29일) 이재욱은 작품에 임하는 진솔한 소감을 전해 이목을 사로잡는다.
먼저 이재욱은 "대본을 읽으면서 심리적으로 너무 힐링 됐고 따뜻한 온기를 많이 느꼈다. 내가 느끼는 감정들을 캐릭터로 보여주고 싶다는 생각이 들었다"라고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.
이어 이재욱은 백도하, 백도영 쌍둥이 형제로 첫 1인 2역을 맡은 소감에 대해서 "혼자서 많이 고민을 해보고 감독님과도 이야기를 많이 나눴다. 두 사람을 낙천적인 사고와 낙관적인 사고를 가진 인물의 차이점을 두고 연기했다"라고 덧붙여 그가 선보일 1인 2역을 더욱 기대케 했다.
마지막으로 이재욱은 작품의 관전 포인트를 "도하와 하경이 점차 마음을 열고 다가가는 과정"이라고 소개해 예비 시청자들의 호기심을 자극하는가 하면 "시간도 계절도 사람도 다 한층 성장하는, 계속 간직하고 싶은 드라마 '마지막 썸머'에 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 본방 사수를 독려했다.
한편, '마지막 썸머'는 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등으로 감각적인 연출력을 보여준 민연홍 감독과 '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등에서 섬세한 필력을 선보인 전유리 작가가 의기투합했다.
한편, KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는
tokkig@sportschosun.com