위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈' 최종전, 29일 참가 신청 시작

기사입력 2025-09-29 17:09


위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈' 최종전, …

위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈' 최종전, …



위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈 2025(WEMIX OPEN 2025)'의 최종전 '더 파이널' 참가 신청이 29일 오후 6시 시작된다.

'위믹스 오픈 2025 더 파이널'은 오는 10월 25일 인천 열우물테니스경기장에서 개최된다. 대회는 조별 예선과 본선 토너먼트로 진행된다. 서울, 부산·창원, 천안에서 열린 1차, 2차, 3차 대회 우승팀은 예선을 거치지 않고 곧바로 본선에 진출한다. 최종 우승팀에게는 상금과 함께 테니스 펜션 숙박권, 장보기 지원금 등이 포함된 MT 패키지가 수여된다.

참가 부문은 대학생들이 출전하는 '캠퍼스 대항전'과 일반 테니스 동호인을 대상으로 한 '동호인 클럽 매치' 등 2개다. 또 이번 '더 파이널'에서는 특별 경기 '캠퍼스 레전드 매치'도 펼쳐진다. 동일 대학 출신의 졸업생과 재학생이 한 팀을 이뤄 출전하는 경기로, 전국에서 12개 초청팀이 참가해 대학 동문 최강자를 가린다.

참가 신청은 위메이드의 블록체인 기반 플랫폼 '위퍼블릭'을 통해 진행된다. 참가비의 일부는 위퍼블릭 내 후원 프로젝트에 기부돼 다양한 사회 공헌 활동에 쓰일 예정이다.

한편 지난 7월부터 9월까지 열린 '위믹스 오픈 2025' 1, 2, 3차 대회는 약 150팀, 1000여 명이 참가했다고 위메이드는 전했다. 현장에서는 응원 데시벨을 측정하는 '목소리는 우승이야' 이벤트, '팀 베스트 드레서' 이벤트 등 다양한 프로그램이 진행됐다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

2.

"이효리 쌤에 속아..뻣뻣한 사람 많다더니" 요가 초보자의 '억울 후기' 폭소

3.

'165만 유튜버' 상해기, 음주운전 상습범? 전과 파묘에도 '침묵'[SC이슈]

4.

[인터뷰③] 권해효 "2억짜리 영화로 100만 돌파? 순수한 손맛 알아주는 것 같아 감사"('얼굴')

5.

'32세' 손나은, 불과 1년만에 '확 달라진 몸매'...그냥 마른 몸이 '근육질 몸매'로 변신

연예 많이본뉴스
1.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

2.

"이효리 쌤에 속아..뻣뻣한 사람 많다더니" 요가 초보자의 '억울 후기' 폭소

3.

'165만 유튜버' 상해기, 음주운전 상습범? 전과 파묘에도 '침묵'[SC이슈]

4.

[인터뷰③] 권해효 "2억짜리 영화로 100만 돌파? 순수한 손맛 알아주는 것 같아 감사"('얼굴')

5.

'32세' 손나은, 불과 1년만에 '확 달라진 몸매'...그냥 마른 몸이 '근육질 몸매'로 변신

스포츠 많이본뉴스
1.

키움때문에, 예비 FA 박찬호 행복해지나...설종진 감독 "FA 영입 필요, 내야수 1순위" [고척 현장]

2.

'롯기 확정' 가을야구 이대로 끝일까? 5일 대구서 출발? 체크해야 할 남은 변수들[SC포커스]

3.

BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지..."후임 물색 완벽 헛소문"

4.

손흥민 최고로 사랑하면 뭐 하나...또또또 이탈 "까다로운 부상, 복귀 시점도 불확실"

5.

'英 BBC도 충격' 조규성급 반전의 주인공...아모림을 무너트린 사나이, 벽돌공 출신 '효자' 공격수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.