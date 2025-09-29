위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈' 최종전, …

|
위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈 2025(WEMIX OPEN 2025)'의 최종전 '더 파이널' 참가 신청이 29일 오후 6시 시작된다.
참가 부문은 대학생들이 출전하는 '캠퍼스 대항전'과 일반 테니스 동호인을 대상으로 한 '동호인 클럽 매치' 등 2개다. 또 이번 '더 파이널'에서는 특별 경기 '캠퍼스 레전드 매치'도 펼쳐진다. 동일 대학 출신의 졸업생과 재학생이 한 팀을 이뤄 출전하는 경기로, 전국에서 12개 초청팀이 참가해 대학 동문 최강자를 가린다.
참가 신청은 위메이드의 블록체인 기반 플랫폼 '위퍼블릭'을 통해 진행된다. 참가비의 일부는 위퍼블릭 내 후원 프로젝트에 기부돼 다양한 사회 공헌 활동에 쓰일 예정이다.
한편 지난 7월부터 9월까지 열린 '위믹스 오픈 2025' 1, 2, 3차 대회는 약 150팀, 1000여 명이 참가했다고 위메이드는 전했다. 현장에서는 응원 데시벨을 측정하는 '목소리는 우승이야' 이벤트, '팀 베스트 드레서' 이벤트 등 다양한 프로그램이 진행됐다.