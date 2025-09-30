김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

기사입력 2025-09-30 00:09


김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

[스포츠조선 정유나 기자] 부활 김태원이 드디어 '뉴욕 사위'와 처음 만났다.

29일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 마침내 '뉴욕 사위' 데빈과 김태원의 만남이 그려졌다.

앞서 미국에 자리 잡은 딸과 사위를 만나기 위해 미국 비자 발급에 수없이 도전했지만, 좌절을 맛본 김태원. 그는 마침내 한국에서 딸 부부와 첫 만남을 앞두고 긴장한 모습을 보였다.

딸 부부의 입국 당일, 공항을 찾은 김태원은 "보기 드물게 설렌다. 쉽게 설레는 사람이 아닌데..."라며 기대감을 드러냈다. 또 "데빈을 만나니까 영어를 준비했다. How do you do...중학교 때 영어인가?"라며 회심의 한 마디를 연습했다.

훤칠한 비주얼의 '뉴욕 사위' 데빈을 처음 본 김태원은 "진짜 그림같이 생겼다"면서 기뻐했다.


김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"
하지만 서로 대화가 안 통하는 두 사람은 서먹한 분위기를 이어갔다. 식당에서 서로 마주보게 된 김태원과 데빈은 더욱 어색해했고, 갑자기 가족 모두가 화장실에 가버리며 설상가상으로 1대1 대면을 하게 됐다.

김태원은 데빈을 쳐다보고는 "내가 말을 잘하는 사람인데..."라고 긴 한숨을 내쉬다가 보디랭귀지로 소통을 시도해 웃음을 자아냈다.

이후 딸의 도움으로 두 사람은 소통을 했고, 김태원은 데빈이 현재 하는 일에 대해 궁금해했다. 이에 데빈은 "회사를 위한 컴퓨터 시스템을 개발한다. 시스템이 잘 작동하도록 회사가 모든 걸 잘 관리하고 매끄럽게 운영할 수 있도록 만든다"고 설명했고, 김태원은 "공부를 잘했네"라며 칭찬했다.


다음날 데빈은 처가댁을 방문하며 더욱 김태원과 친해지는 시간을 가졌다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

2.

슈, 8년만에 터진 고백 "S.E.S 셋 아닌 나 혼자 무대...벼랑 끝까지 갔었다"

3.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

4.

'싱글맘' 이지현, 지옥철 타고 미용실 출근 "강남 가려면 전쟁"

5.

강형욱, 션에 서운함 폭발 "져줄 줄 알았는데..사람 작아지게 만들어"

연예 많이본뉴스
1.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

2.

슈, 8년만에 터진 고백 "S.E.S 셋 아닌 나 혼자 무대...벼랑 끝까지 갔었다"

3.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

4.

'싱글맘' 이지현, 지옥철 타고 미용실 출근 "강남 가려면 전쟁"

5.

강형욱, 션에 서운함 폭발 "져줄 줄 알았는데..사람 작아지게 만들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 온다...이제 생존 문제다

4.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

5.

"아버지 하늘에서 보고 계시죠?" 벽돌공으로 일하던 브라질 꼬마, '맨유전 멀티골' EPL 득점랭킹 2위 우뚝…놀라운 인생역전 스토리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.