슈, 8년만에 터진 고백 "S.E.S 셋 아닌 나 혼자 무대...벼랑 끝…

슈, 8년만에 터진 고백 "S.E.S 셋 아닌 나 혼자 무대...벼랑 끝까지 갔었다"

최종수정 2025-09-29 17:02

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 S.E.S 슈가 세 명이 아닌 혼자서 무대를 채운 소감을 밝혔다.

28일 슈는 "여러분 어젯밤에 무려 8년 만에 제가 공식적인 자리에 선 영상이 공개됐어요"라며 말문을 열었다.

이어 "오랜만에 리허설도 하고, 무대에 셋이 아닌 저 혼자서 라이브로 노래를 부르려니 정말 많이 떨리더라구요. 그런데 부산, 대구, 대전 등등 멀리서 달려와 응원해준 '친구' 덕분에 무대를 무사히 마칠 수 있었답니다"라며 소감을 전했다.


슈는 "제가 8년 만에 무대 위에 서서 노래하는 모습이 궁금하시다면 어젯밤에 업로드된 영상을 통해 확인해 주세요!"라며 유튜브 영상을 홍보했다.

27일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '슈 오랜만에 무대 위에서 S.E.S. 팬 '친구'들을 만나다 (+공식 스케줄 겟레디윗미?)'라는 영상이 업로드 됐다.

이날 슈는 아침에 일어나면서부터 무대에 오르기 전까지 모습들을 여과없이 보여주면서 인간적인 면모를 보였다.

메이크업도 혼자서 한다는 슈는 "보통 셀프로 한다. 웬만하면 집에서 한다. 시간도 단축할 수 있다"며 바쁘게 준비하며 꿀팁과 아이템도 추천했다.

슈는 멀리서 그를 보러 와준 팬들에게 감사하며 "어렸을 때부터 봤었다. 초등학교 3학년이었던 팬도 지금은 진짜 오래됐다"라 했다. 팬들은 S.E.S 해체 즈음에 있던 스케줄까지 전부 기억하고 있었다.


무대에 오른 슈는 "저 또한 되게 힘든 시기가 있었고, 저는 말할 수 있는 곳이 없었다. 제 이야기를 들어줄 수 있는 곳이 없어 그때 참 외로웠고 제 자신을 굉장히 벼랑 끝으로 몰고 가더라"라며 과거 힘들었던 시기에 대해 담담하게 밝히기도 했다.

한편 슈는 1997년 유진, 바다와 S.E.S로 데뷔했으며 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 2016년 8월부터 2018년 5월까지 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의를 받아 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 자숙의 시간을 보냈다.

최근 슈는 임효성과 4년째 별거 중이라고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

shyun@sportschosun.com

