이민우, '올해 결혼+12월 득녀'에 또 기쁜 소식…겹경사 터졌다[SC리뷰]

기사입력 2025-09-30 08:41


이민우, '올해 결혼+12월 득녀'에 또 기쁜 소식…겹경사 터졌다[SC리…
이민우. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 결혼과 득녀를 앞둔 신화 이민우가 결국 문어 잡기에 성공했다.

29일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야'(이하 '푹다행') 67회에서는 중식대가 이연복과 배우 문정희, 신화 이민우, 5성급 호텔 총괄 셰프 신종철, 전(前) 야구 선수 유희관의 무인도 레스토랑 운영기가 그려졌다.

VIP 만찬 급 고급 요리의 향연이 시청자의 시선을 사로잡으며 시청률도 응답했다. 이에 이날 방송은 월요일 방송된 모든 예능프로그램 중 시청률 1위를 차지, '월요 예능 최강자' 자리를 지켰다. (닐슨코리아 제공, 전국 가구 기준)

이날 머구리들은 전날 다 잡은 문어를 아쉽게 놓쳤던 것에 대한 설욕을 다짐하며 해루질에 나섰다. 유희관이 베테랑 머구리답게 문어를 발견했고, 머구리 4인방이 총집합했으나 재빠르게 몸을 숨긴 문어를 잡기엔 역부족이었다.

그러나 이민우는 계속해서 문어 있는 곳을 공략했고, 결국 문어를 잡는 데 성공했다. 그는 결혼과 득녀 소식에 이어 어복까지 증명하며 새신랑의 힘을 보여줬다. 올 때마다 금어기에 걸려, 올해 한 번도 문어 요리를 한 적이 없던 이연복도 문어와의 만남에 환호성을 질렀다.

문어 외에도 이날의 수확은 풍성했다. 이연복과 문정희는 물 빠진 암벽 아래에서 성게, 해삼 등을 발견했으며, 승부욕에 불타오른 유희관은 고군분투 끝에 쌍전복을 획득하며 머구리로서의 존재감을 증명했다.


이민우, '올해 결혼+12월 득녀'에 또 기쁜 소식…겹경사 터졌다[SC리…
'푹다행' 방송화면 캡처
이어 이들은 금어기가 막 풀린 가을 제철 해산물 꽃게 조업에 나섰다. 이연복은 "꽃게는 맛없게 만드는 게 기술"이라며 기대감을 감추지 못했다. 기대에 부응해 어마어마한 양의 꽃게가 잡히며 만선을 이뤘다. 크기도 크고, 살도 꽉 차 있는 제철 숫꽃게는 5성급 호텔 총괄 셰프 신종철로부터 "이런 꽃게면 바로 호텔 식재료로 통과"라며 품질 인정을 받았다.

끝이 없는 꽃게 수확에 일꾼들은 대화 한마디도 없이 조업에 열중했다. 그런 일꾼들을 위해 선장님은 꽃게 라면을 새참으로 제공했다. 군침을 자극하는 꽃게 라면의 비주얼에 스튜디오의 안정환, 붐, 남보라, 정호영이 괴로워했다. 집에 꽃게가 있다는 안정환은 "집에 가서 저렇게 먹어야겠다"며 행복한 상상을 했고, 다른 이들은 그런 안정환을 부러워했다.


조업을 마치고 푸짐한 양의 꽃게를 받아온 이연복과 일꾼들. 먼저 이연복은 꽃게로 '깐풍 꽃게'를 만들었다. 이연복은 뜨거운 불 앞을 지키며 최고의 깐풍 소스를 만들었고, 이를 맛본 신종철 셰프는 깜짝 놀라며 "무인도에서 이런 맛을 만들어 내는 건, 박수나 칭찬으로 끝낼 게 아닌 추앙을 받아야 하는 것"이라고 감탄했다. 이어 꽃게를 버무려 완성한 '깐풍 꽃게'는 손님들과 일꾼들 모두에게서 극찬을 받았다.

이어 이연복이 '푹다행' 최초로 선보이는 문어 요리가 공개됐다. 그는 대만 대사관에서 일하던 시절, 국빈급 VIP들이 참석하는 만찬에서 선보였던 '분정갈비'를 응용한 '분정 문어갈비'를 만들었다. 이름도 생소한 이 요리는 만드는 과정도 특이했다. 한입 크기로 먹기 좋게 썬 문어에 불린 찹쌀을 묻히고, 맛있게 쪄냈다. 쫄깃한 문어에 쫀득한 찹쌀이 더해져 독특한 식감을 선사했고, 이민우는 "처음 먹는 식감"이라며 감탄했다.

마지막으로 이연복은 푹 우린 꽃게 육수에 면 대신 떡을 넣어 '해물짬뽕 떡볶이'를 탄생시켰다. 떡도 평범한 떡이 아닌 MZ들에게 핫한 분모자를 활용했다. 감자 전분으로 직접 반죽해 만든 분모자는 쫀득한 식감을 더했고, 이연복의 창의적인 발상에 모두가 놀라움을 감추지 못했다.

방송 말미 공개된 예고편에서는 트로트의 여왕 김연자가 무인도의 막내 일꾼으로 합류하는 모습이 그려져 기대를 더했다. 다음주 추석 연휴 중에 방송되는 MBC '푹 쉬면 다행이야'는 10월 6일 월요일 오후 8시 10분 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

5.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

5.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

2.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

3.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

4.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

5.

'코치도 말렸는데' 타구도 안 보고 홈 돌진, 더블플레이 '참사'... 신윤후 '황당 주루' 충격에 빠진 롯데 더그아웃[인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.