비투비·수호·아이딧·아이앤아이·유니스·피원하모니, 환상의 스페셜 라인업 …

[스포츠조선 고재완 기자] 비글미(美)부터 카리스마까지. 다채로운 매력으로 국내외 무대에서 활약 중인 K팝 스타들이 2025 KGMA의 스페셜 라인업에 합류했다.
수호는 그룹 엑소 리더이자 솔로 아티스트로서 다채로운 활약을 이어가고 있다. 2020년부터 3장의 솔로 앨범을 통해 다채로운 록 장르를 선사해 온 수호는 지난 22일 발표한 네 번째 미니앨범 '후 아 유'를 통해 '수호 장르'에 방점을 찍었다. 이 앨범은 아이튠즈 20개 지역 1위에 오르며 수호의 내공과 저력을 입증했다.
아이딧(장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 스타쉽엔터테인먼트의 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜'을 통해 탄생한 7인조 신인 그룹으로 지난 15일 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.'으로 데뷔했다. 탄탄한 실력과 스타성을 겸비한 아이딧은 타이틀곡 '제멋대로 찬란하게'를 통해 데뷔 12일 만에 음악방송 정상에 오르며 막강한 기세를 입증했다.
유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 지난해 제1회 KGMA에서 'IS 루키상'과 월간 투표를 취합해 최종 수상자가 결정되는 '트렌드 오브 더 이어'의 K팝 그룹 부문까지 2관왕에 오른 데 이어 올해도 KGMA를 찾는다. 이들은 서울과 일본에서 데뷔 첫 팬콘 투어를 진행했으며 최근 데뷔 첫 일본 디지털 싱글 '모시모시♡'를 발표하는 등 글로벌 토대를 다지고 있다.
피원하모니(기호, 테오, 지웅, 인탁, 소울, 종섭) 역시 지난해 시상식에 이어 올해 KGMA도 함께 한다. 이들은 미니 6집 '하모니 : 올 인'을 시작으로 3장의 앨범을 연속으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 올려놓은 글로벌 대세로 두 번째 월드투어와 영어 앨범 '엑스' 발매 등 논스톱 글로벌 행보를 이어가고 있다.
2025 KGMA 조직위원회는 스페셜 라인업 발표에 앞서 넥스지, 더보이즈, 루시, 미야오, 박서진, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 싸이커스, 아이브, 아홉, 에이티즈, 엑스디너리 히어로즈, 올데이 프로젝트, 우즈, 이찬원, 장민호, 크래비티, 클로즈 유어 아이즈, 키스오브라이프, 키키, 킥플립, 프로미스나인, 피프티피프티, 하츠투하츠, SMTR25의 출연을 공식 발표했다. 여기에 이날 공개된 스페셜 라인업까지 포함, 총 32팀이 KGMA 무대를 열정으로 가득 채울 예정이다.
지난해에 이어 이틀 연속 MC로 나서는 배우 남지현과 함께 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠가 각각 14일과 15일 MC로 활약할 예정이다.
