CEO 송은이, 대기업 못지 않은 회사 복지 자랑 "휴가비 달러 지급" ('라스')

기사입력 2025-09-30 09:10


[스포츠조선 이우주 기자] 방송계의 '예능 대모'이자 기획사 및 콘텐츠 기업의 CEO인 송은이가 소속 연예인들과 '라디오스타'에 출연해 경영자로서의 에피소드와 예능인으로서의 솔직한 고민을 털어놓는다. 직원들에게 달러로 지급하는 휴가비, 회사에 떠도는 '사인 요청=퇴사'라는 징크스, 그리고 대표로서 맞닥뜨리는 웃지 못할 비하인드까지 흥미진진한 이야기를 들려준다.

오는 10월 1일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 봉태규, 옥자연, 송은이, 박소라, 황정혜가 함께하는 '금쪽 같은 은이 새끼들' 특집으로 꾸며진다.

송은이는 기획사 '미디어랩 시소'를 운영하며 코미디언-배우-전문가를 아우르는 소속사 대표로 자리 잡았다. 콘텐츠 기업 '컨텐츠랩 비보(VIVO)'도 운영하고 있는 그는 "직원들이 오래 함께하는 이유가 있다"라며 '럭키 드로우 복지'와 휴가비 달러 지급 등 독특한 복지 제도를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이어 "아이돌 사인을 부탁하면 퇴사한다"라는 퇴사 징크스를 직접 언급하며 스튜디오를 폭소로 만든다.

최근 성황리에 마무리된 '쪽잠 전시회' 이야기는 물론 '비밀보장' 10주년 공연 비하인드도 들려준다. 그는 "10주년 공연은 소속 아티스트와 팬 모두에게 특별한 자리다"라며 "(절친인) 유재석 씨는 바빠서 참석하지 못한다"라고 밝혔지만 매일 다른 게스트와 내용으로 채워진다고 전한다.


'프로그램 미다스 손'으로 불리는 송은이는 제작자로서의 철학도 말한다. 그는 "예능 '오만추(오래된 만남 추구)'의 아이디어는 사실 '무한도전'에서 얻은 것"이라고 고백하며, '지상렬, 김제동, 김영철'과 소개팅했던 걸 떠올리며 오래된 만남을 추구해 보면 어떨지 생각했다는 것.

또한 사내에서 진행했던 콘텐츠 경진대회 에피소드도 소개한다. 송은이는 "안영미가 교복을 입고 최강희와 여고생들의 이야기를 귀담아듣는 '여고귀담' 아이디어를 냈는데 최강희가 '나 너무 무서운데'라고 거절한 적이 있다"라며 전해 모두를 폭소하게 했다는 후문.

이어 소속 연예인들에 대한 애정도 드러낸다. 송은이는 "회사에서 가장 손이 많이 가는 인물은 조혜련"이라며 "불도저 같아서 수습하느라 챙길 일이 많다"라고 말한다. 반면 "효자 연예인은 단연 최강희다. 운전을 직접하고 싶다고 했다"라면서 소속 연예인들에 대한 애정을 드러낸다.

예능인에서 CEO, 기획자로 변신하며 새로운 길을 개척하는 송은이의 진솔한 이야기와 재치 넘치는 입담은 오는 10월 1일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.


한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com

