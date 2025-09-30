'환승연애4', 첫 화부터 무너졌다…X소개서 읽자마자, 초스피드 전개

|
[스포츠조선 정빛 기자] 이별한 연인들의 멈춰버린 시계가 다시 움직이기 시작한다.
또한 '환승연애' 마니아임을 자처한 특별 게스트가 '환승연애4' 첫 게스트로 등장해 패널 군단과 함께 환상의 호흡을 선보인다. 게스트는 예리한 시각과 논리적인 분석력으로 입주자들의 심리를 파악하며 감탄을 유발한다고 해 그의 정체가 더욱 궁금해지고 있다.
그런가 하면 환승 하우스에 모여 화기애애한 분위기를 형성하던 입주자들은 X 소개서를 꺼내 들자마자 단번에 무너져 눈길을 끈다. 뿐만 아니라 이번 시즌에서는 기존과는 차별화된 새로운 시도가 이어진다. 입주자들의 마음을 한층 선명하게 볼 수 있는 새로운 장치를 도입한 동시에 '환승연애' 역사상 처음으로 진행되는 특별한 에피소드도 펼쳐져 호기심을 자극한다.
과거에서 벗어나 새로운 시간 앞에 서게 된 입주자들의 모습이 그려질 티빙 오리지널 '환승연애4' 1화는 오는 10월 1일(수) 오후 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 무료로 선공개된다. 또한 1, 2화 VOD는 오후 8시부터 만나볼 수 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com