이수민, 85kg→59kg 감량 성공..."요요 없이 뺀 진짜 비결, 혈당 관리였다"

기사입력 2025-09-30 13:27


이수민, 85kg→59kg 감량 성공..."요요 없이 뺀 진짜 비결, 혈…

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이용식의 딸 이수민이 출산 후 26kg를 감량한 비법을 공개?다.

29일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '뒤집고 되집고 만지는 이엘이'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 이수민은 "방으로까지 배달을 오게 한다"며 원혁에게 건강 식품을 건넸다.

이수민은 "밥 먹고 나서 혈당관리를 해야 한다. 안 챙겨 먹으면 안된다"라며 남편의 건강까지 챙겼다.


이수민, 85kg→59kg 감량 성공..."요요 없이 뺀 진짜 비결, 혈…
출산하고 4개월만 총 26kg를 감량한 이수민에 원혁은 "지금 다이어트 잘 되고 있지 않냐. 점점 빠지고 있다. 내가 분명히 1g도 빠지지 말라고 했지 않냐"라며 애정표현을 했다.

이수민은 "저 다이어트 영상 어떠셨냐"며 물었다. 원혁은 "그거 기사 되게 많이 난 거 알고 있냐"라며 더 으쓱했고 이수민은 "너무 부끄럽더라. 내 비포 사진이 많이..."라며 쑥쓰러워 했다.

이어 "지금 사진을 많이 뿌려주시고 비포 사진은 양해 부탁드립니다"라고 고개를 숙이는 이수민에 원혁 역시 "살려주십쇼"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이수민은 "다이어트 할 때 제일 중요한 건 요요가 제일 위험하다. 요요를 안 오게 하려면 혈당 관리를 해야 한다"고 강조했고 원혁은 "얼마나 빼느냐가 중요한 게 아니고 조금이라도 뺀 걸 유지하는 게 중요하다"라며 아내에 공감했다.


이수민, 85kg→59kg 감량 성공..."요요 없이 뺀 진짜 비결, 혈…

이수민은 "제가 원래 음료수를 되게 좋아했었다"며 혈당 스파이크를 특히 조심해야 한다고 중요성을 설파했다.

앞서 이수민은 "85kg에서 59kg까지 성공했지만 10년간 유지했던 원래 몸무게 49kg까지 10kg가 남았다"면서 10kg 가량을 더 감량 할 것임을 밝혔다.

한편 이용식 딸 이수민은 트로트 가수 원혁과 지난해 4월 결혼, 지난 5월 첫 딸 이엘이를 품에 안았다. 이수민 원혁 부부는 이엘 양 육아를 위해 이용식의 평창동 100평대 집에 함께 거주 중이다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

2.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

키오프 쥴리 측 '술집 CCTV 유출 영상'에 "근거없는 억측, 선처 없이 강력 대응"

연예 많이본뉴스
1.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

2.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

키오프 쥴리 측 '술집 CCTV 유출 영상'에 "근거없는 억측, 선처 없이 강력 대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

구위는 오타니가 더 좋은데, 스넬이 WCS 1차전 선발등판...로버츠 "쇼헤이는 아마도 3차전, 많이 쉴수록 좋아"

3.

'미친 근육' 인간 승리 조규성, 대한민국 월드컵 스타 완벽 컴백...환상 바이시클킥 4G 3골 대폭발→국대 승선 가능성 UP

4.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

5.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.