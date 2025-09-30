홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하다"

기사입력 2025-09-30 13:54


홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…

홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…

홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…

홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…

홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…

홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희가 첫 혼밥 후 뿌듯한 마음을 전했다.

홍현희는 지난 29일 "떨려 혼밥. 처음 해보는데"라면서 일상을 전했다.

사진 속에는 식사를 위해 한 식당을 찾은 홍현희의 일상이 담겨있다. 이때 홍현희는 "떨린다"면서 첫 혼밥 도전 소감을 전했다.

홍현희의 첫 혼밥 도전 메뉴는 낙지 볶음밥. 이후 홍현희는 자신의 새로운 도전에 "뿌듯하다"며 웃으며 먹방을 선보였다.

최근 홍현희는 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'을 통해 "취미도 없고 취향도 없다"며 자신에 대해 더 자세히 알기 위해 정신건강의학과를 찾은 모습을 공개했다.

제이쓴은 취향이 뚜렷한 반면 홍현희는 "내가 뭘 좋아하는지도 모르겠다. 한번도 혼자 여행을 가본 적이 없다. 사람이랑 같이 가야 재밌지 않나"고 했다.

기질 검사 결과 사회적 민감도가 높은 반면 자율성이 떨어진다는 홍현희는 다른 사람의 감정을 자구 들여다 보고 사소한 선택도 어려워한다고.


홍현희, 남 눈치 벗어나 기쁜 소식 전했다...43년만 첫 도전 "뿌뜻하…
남 눈치를 많이 보는 홍현희에 전문의는 "약간씩 변화를 주시면 좋을 것 같다. 새로운 옷을 입거나 새로운 길을 간다거나 운동 후 새로운 커페나 맛집을 하는 것도 좋을 것 같다"고 제안했다.


상담 후 홍현희는 "남 눈치 보기로 정말 유명하다. 물론 직업적으로 좋은 점도 있지만 나 자신에게는 점점 나이 먹을수록 힘든데 본인 눈치를 보라는 말에 울컥하더라. 내가 나한테 너무 미안하더라"고 했다.

그러면서 앞으로 해 보고 싶은 것에 대해 "좋아하는 모임에 친구들을 불러서 그날 내가 좋아하는 메뉴를 먹어본다거나 이쓴 씨랑 외식할 때 내가 정해서 먹어보기. 혼자서 많이 해본 경험이 없다. 혼자 당일치기 여행을 간다거나 혼자 배우러 간다거나 그런 거 해보고 싶다"고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

2.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

키오프 쥴리 측 '술집 CCTV 유출 영상'에 "근거없는 억측, 선처 없이 강력 대응"

연예 많이본뉴스
1.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

2.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

키오프 쥴리 측 '술집 CCTV 유출 영상'에 "근거없는 억측, 선처 없이 강력 대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

구위는 오타니가 더 좋은데, 스넬이 WCS 1차전 선발등판...로버츠 "쇼헤이는 아마도 3차전, 많이 쉴수록 좋아"

3.

'미친 근육' 인간 승리 조규성, 대한민국 월드컵 스타 완벽 컴백...환상 바이시클킥 4G 3골 대폭발→국대 승선 가능성 UP

4.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

5.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.