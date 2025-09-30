황보라, 김용건·아들과 시댁 성묘 “우띠 2번째 산소왔떠염”

기사입력 2025-09-30 14:50


황보라, 김용건·아들과 시댁 성묘 “우띠 2번째 산소왔떠염”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황보라가 시아버지인 배우 김용건, 아들과 함께한 성묘 현장을 공개했다.

황볼는 30일 개인 계정에 "우띠 할부지랑 증조 할머니 만나러 산소왔떠염. 2번째"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 조상님을 뵈러 산소를 찾은 김용건과 아들 우인 군의 다정한 모습이 담겼다.

돗자리에 앉아 도란도란 이야기를 나누고 있는 김용건과 황보라의 아들의 모습이 정겨워보인다.

한편 황보라는 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 차현우(본명 김영훈)와 2022년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

2.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

나훈아 도플갱어, 하루 매출만 12억...250평 초호화 저택 공개 ('이웃집 백만장자')

연예 많이본뉴스
1.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

2.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

나훈아 도플갱어, 하루 매출만 12억...250평 초호화 저택 공개 ('이웃집 백만장자')

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

3.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

4.

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

5.

공식 발표! "손흥민의 리그 폭격" 또또또또 MLS 이주의 팀 포함→'그야말로 괴물' 4경기 연속 득점, 경기당 1골

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.