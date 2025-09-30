기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" (…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 어머니와 인생 첫 크루즈 여행을 떠나 특별한 시간을 보냈다.
초호화 여객선에 오른 두 사람은 내부 시설을 둘러보며 즐거움을 만끽했다. 기안84는 "살면서 처음으로 어머니를 모시고 여행 왔다"며 "어렸을 때는 어머니 품속에서 여행 다녔는데 마흔 살 넘어서 어머니 모시고 처음으로 여행 왔다"고 밝혔다.
이어 "반려견 캔디를 내가 30세 때 데려왔는데 12년 정도 살다가 얼마 전에 하늘나라로 갔다. 어머니 입장에서는 12년간 매일 같이 있던 친구가 떠나서 상실감이 너무 커서 우울해했는데 이제는 좀 기운을 차린 거 같아서 이번 기회에 한 번 여행을 같이 오게 됐는데 굉장히 뿌듯하다. 여기 오셔서 여행 왔다는 거에 설레는 엄마를 보는 즐거움이 있다"고 전했다.
다음날 기안84와 어머니는 일본 나가사키 시내 관광에 나섰다. 두 사람은 다양한 명소를 둘러보고 기념사진도 남기는 등 잊지 못할 추억을 쌓았다.
그러나 배로 돌아가는 길에 어머니는 "여행은 친구들하고 가는 게 제일 재밌다"고 말했고, 기안84는 "나랑 둘이 왔는데 왜 친구들이랑 하는 여행이 제일 재밌다고 하냐"며 당황했다. 이에 어머니는 "너랑 하는 것도 재밌는데 여고 시절 친구들과 만나면 어릴 때 마음이 있으니까 계속 같이 웃는다"고 솔직하게 밝혔다. 이를 들은 기안84는 "알았다. 그러면 다음 여행은 친구들이랑 가셔라. 엄마 정말 솔직하다"며 웃음을 터뜨렸다.