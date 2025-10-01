[포토] 아나운서 강지영 '예능 MC'

박재만 기자
기사입력 2025-10-01 15:04
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)
블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]
이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)
'화제성 1위' 김원훈, 12억뷰 대박 터졌는데..."우울증 심각했다" 고백 (유퀴즈)
'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”
英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격
'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"
'손흥민 인종차별 선수' 재계약 초임박→"프로페셔널 해"…구단 최우선 과제였다 '붙박이 주전 확정'
선제 솔로포-쐐기 투런포 폭발! 홈런神의 배트인가? 오타니 가을야구 화끈하게 출발
'오타니 사람 아니다. 이 경기에서 이 순간에 이런 홈런을?' LAD 오타니, NLWC 1차전 1회 선두타자 홈런 폭발. 다저스 5-0 리드