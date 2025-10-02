"잘 생겼다" 송강, 군 전역後 첫 韓中日 팬미팅…"송편들 기다려"

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 송강이 두 번째 라운드의 시동을 건다.

송강은 오는 11월 8일 오후 6시 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 '2025 SONG KANG FANMEETING <ROUND 2> in SEOUL'(2025 송강 팬미팅 <라운드 2>인 서울, 이하 '라운드 2')을 열고 전역 후 처음으로 팬들과 시간을 보낸다.

팬미팅 타이틀인 <ROUND 2>는 카레이싱에서 다음 스테이지를 뜻하는 '라운드(ROUND)'와 송강의 이니셜인 'S'를 뒤집어 숫자 '2'로 형상화한 것으로 송강의 '두 번째 스테이지' 이자 '새로운 시작'이란 의미를 담았다.

공연 소식과 함께 공개된 포스터 속 송강은 블랙 카레이싱 복을 입고 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하며 분위기를 압도한다. 감각적인 'ROUND 2'의 타이포그래피가 시선을 사로잡는 가운데 잠시 멈춰 있던 송강의 시간이 팬들과 함께 다시 흐르기 시작할 이번 팬미팅에 대한 설렘과 기대감을 높인다.

한편, 송강은 한국뿐만 아니라 11월에 중국, 일본 요코하마와 오사카에서도 팬미팅을 확정 짓고 팬들을 만날 예정이다. 국내외로 많은 사랑을 받고 있는 송강인 만큼 처음 방문하는 중국과 탄탄한 팬덤을 보유한 일본에서도 송강의 매력으로 가득 찬 시간을 예고해 궁금증을 자아내고 있다.

소속사 나무엑터스는 "송강이 전역 후 처음으로 팬미팅을 개최하고 '송편'(송강의 팬클럽명)들과 만난다. 기다려준 팬들을 위해 다양한 모습을 준비하고 있는 만큼 송강과 팬들만의 행복한 추억의 시간이 되길 바란다"라고 전했다.

'2025 SONG KANG FANMEETING <ROUND2> in SEOUL'의 예매는 10월 15일 티켓링크에서 오픈 되며, 팬미팅에 대한 자세한 내용은 공식 팬카페를 통해 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

