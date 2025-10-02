[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주

최종수정 2025-10-02 15:44

[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주
김희선. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김희선이 모친상을 당했다.

서울 아산병원 장례식장에 따르면, 김희선의 모친 박복순 씨가 2일 별세했다. 향년 86세.

김희선은 슬픔 속에 가족과 함께 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌다. 특히 김희선은 외동딸로 모친과 친구처럼 각별한 관계였던 것으로 알려졌다. 오랜 연예 활동을 이어오며 어머니의 지지와 응원이 컸던 만큼 상실감 또한 크다는 전언이다.

고인의 빈소는 서울 아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 상주에는 김희선과 남편 박주영 씨, 딸 연아 양이 이름을 올렸다. 발인은 오는 4일 오전 4시 40분 엄수되며, 장지는 서울추모공원을 거쳐 경북 상주시 선산이다.

한편, 김희선은 오는 11월 공개되는 TV조선 새 주말드라마 '다음 생은 없으니까'에 출연한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

