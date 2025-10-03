'성수 트리마제 거주' 박태환 "비혼주의 아냐, 결혼 희망 버리지 않았다…

|
[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 박태환의 어머니가 아들에게 소개팅을 제안한다.
박태환이 오랜만에 추억에 젖어 어머니의 음식들을 흡입하던 중, 어머니는 갑자기 소개팅 얘기를 꺼내 모두를 빵 터지게 했다. "누가 좋은 사람 있다고 하는데 만나 볼래?"라고 툭 던진 것. 엄마의 돌직구에 깜짝 놀란 박태환은 동공 지진을 일으켰다. 박태환의 어머니는 심각한 표정으로 "방송이랑 상관없이 하는 말이다. 진짜 좋은 사람 있다고 해서…"라고 재차 물었고 어쩔 줄 몰라 하는 절친 박태환의 모습을 지켜보던 김재중은 "이 집도 올 게 왔구나"라고 격하게 공감해 웃음을 줬다.
금메달리스트 박태환, 그 레전드 역사를 함께 만든 또 다른 레전드 박태환 어머니의 16첩 금메달 밥상, 어머니를 향한 박태환의 진심, 아들 박태환의 결혼을 바라는 어머니의 깜짝 소개팅 제안과 폭탄 발언 현장까지 모두 확인할 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑-엄마 손 특집'은 10월 3일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.
한편 박태환은 서울 성동구 성수동 '트리마제'에 거주 중인 것으로 알려졌다.
