'성수 트리마제 거주' 박태환 "비혼주의 아냐, 결혼 희망 버리지 않았다" ('편스토랑')

기사입력 2025-10-03 10:09


'성수 트리마제 거주' 박태환 "비혼주의 아냐, 결혼 희망 버리지 않았다…

[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 박태환의 어머니가 아들에게 소개팅을 제안한다.

10월 3일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에서는 추석맞이 '엄마 손 특집' 3편이 공개된다. 국민 효자 김재중, 영원한 마린보이 박태환, 트롯 여신 송가인이 출격해 막강한 요리 실력을 자랑하는 어머니와 함께 가문의 비법과 가족들의 추억이 담긴 역대급 메뉴들을 선보인다.

이날 공개되는 VCR 속 박태환의 어머니는 오랜만에 집에 온 아들을 위해 선수 시절 늘 해 먹이던 엄마의 특기인 16첩 금메달 밥상을 차렸다. 박태환이 중요한 경기 전 꼭 먹었던 어머니의 메뉴들이 공개되는 것. 한우갈비찜, 고추장 돼지불고기, 병어조림, 꽃게탕, 코다리조림 등 메인 요리들은 물론 정성 가득 밑반찬까지 어마어마한 박태환 어머니의 금메달 밥상에 '편스토랑' 식구들은 놀라움을 감추지 못했다.

박태환이 오랜만에 추억에 젖어 어머니의 음식들을 흡입하던 중, 어머니는 갑자기 소개팅 얘기를 꺼내 모두를 빵 터지게 했다. "누가 좋은 사람 있다고 하는데 만나 볼래?"라고 툭 던진 것. 엄마의 돌직구에 깜짝 놀란 박태환은 동공 지진을 일으켰다. 박태환의 어머니는 심각한 표정으로 "방송이랑 상관없이 하는 말이다. 진짜 좋은 사람 있다고 해서…"라고 재차 물었고 어쩔 줄 몰라 하는 절친 박태환의 모습을 지켜보던 김재중은 "이 집도 올 게 왔구나"라고 격하게 공감해 웃음을 줬다.


'성수 트리마제 거주' 박태환 "비혼주의 아냐, 결혼 희망 버리지 않았다…
이어 박태환의 어머니는 제작진과의 인터뷰에서 아들의 결혼에 대해 걱정하는 이유를 털어놨다. 이에 제작진이 "친한 여자 지인분들도 많으시던데, 예를 들면 박세리 님..."이라는 말을 꺼내자, 박태환은 벌떡 일어나 "잠깐만요! 세리 누나한테 전화할 거예요!"라며 절친 박세리 보호(?)에 나선 반면, 어머니는 "너무 좋죠"라고 해 또다시 현장을 웃음바다로 만들었다. 박태환은 "무슨 말씀을 하시는 거냐. 나 유여사님이랑 인터뷰 못하겠다"라며 어머니의 폭주를 저지했다.

농담인 듯 진담인 듯 아들을 놀리는 어머니에 박태환은 "제가 비혼주의는 아니니까 희망을 버리지 마세요"라고 의미심장한 말을 남겼다. 이에 박태환의 어머니는 아들의 결혼을 위해 특급 조언을 했다고 해 궁금증을 더한다.

금메달리스트 박태환, 그 레전드 역사를 함께 만든 또 다른 레전드 박태환 어머니의 16첩 금메달 밥상, 어머니를 향한 박태환의 진심, 아들 박태환의 결혼을 바라는 어머니의 깜짝 소개팅 제안과 폭탄 발언 현장까지 모두 확인할 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑-엄마 손 특집'은 10월 3일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.

한편 박태환은 서울 성동구 성수동 '트리마제'에 거주 중인 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

5.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.