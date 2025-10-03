17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '폭군의 셰프'가 순간 최고 20%로 자체 최고 시청률을 경신하며 막을 내린 후에도 열기가 계속되고 있다.
tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'는 임윤아, 이채민의 명품 케미는 물론 타임슬립 판타지와 잘 어우러진 로맨스 코미디, 여기에 한국 전통 요리 소재들을 활용한 퓨전 요리들이 더해진 웰메이드 작품으로 전 세계 팬들의 많은 관심을 받았다. 넷플릭스 글로벌 TV쇼(비영어) 부문 2주 연속 1위, 방영 기간동안 6주 연속 TOP10에 차트인했다. 특히 글로벌 TV쇼(비영어) 부문에서 TOP5 이상의 성과를 연이어 차지한 것은 '폭군의 셰프'가 글로벌 팬들의 마음까지 단단히 사로잡았음을 방증한다.
|
국내에서는 방송 기간동안 가파른 시청률 상승세를 기록했으며, 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex) 기준 TV-OTT 통합 드라마 및 출연자 부문에서 6주 연속 화제성 1위를 차지했다. 여기에 한국갤럽이 발표한 '2025년 9월 한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 1위에 오르며 대세 드라마 반열에 올랐음을 다시금 입증했다.
종영의 아쉬움은 다양한 이벤트로 이어진다. 먼저 오는 4일 오후 9시 10분에는 임윤아, 이채민, 강한나, 오의식, 이주안과 함께하는 종영 스페셜 '폭군의 셰프 퇴궁은 없어'가 방송된다. 출연진들 근황에 대한 이야기부터 시청자들의 궁금증에 대한 답변과 최종회를 함께 보며 생생한 리액션까지 이어져 종영의 아쉬움을 달랠 예정이다. 또한 한국, 일본, 대만 등 아시아 3개 지역에서 팝업스토어가 진행된다. 뿐만 아니라 드라마 속 감동적인 대사와 명장면을 되새길 수 있는 대본집과 현장 스틸컷을 담은 포토 에세이가 예약 판매된다.
'폭군의 셰프' 제작진은 "작품을 사랑해 주신 시청자분들께 정말 감사한 마음이다. 그 마음에 조금이나마 보답하고자 종영 스페셜과 팝업 스토어 등 이벤트를 준비했으니, 끝까지 많은 관심과 애정 부탁드린다"고 덧붙였다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com