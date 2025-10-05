'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가…

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

기사입력 2025-10-05 09:57


사진 출처=김나영 SNS 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 김나영과 가수 겸 화가 마이큐가 부부가 됐다.

김나영은 4일 자신의 개인 계정에 "어제저녁, 비가 그치는 날씨의 축복 속에 마이큐와 가족이 되는 식을 올렸다"며 재혼 소식을 전했다.

이어 "지금껏 받은 따뜻한 응원과 다정한 축하들을 더 넓은 곳으로 흘려보내며 살겠다"며 다짐했다.


사진 출처=김나영 SNS 계정

이와 함께 김나영은 마이큐와의 결혼식 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 두 사람은 웨딩드레스와 턱시도를 말끔하게 차려입고, 두 아들과 행복한 미소를 짓고 있다.

앞서 1일 김나영은 자신의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'를 통해 "4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다"며 결혼을 발표한 바 있다.

한편 김나영은 2005년 리포터로 데뷔, MBC 예능 '놀러와', '세바퀴' 등 여러 프로그램에 출연해 활약을 펼쳤다. 그는 2015년 10살 연상 금융권 종사자와 결혼 후 2019년 이혼했으며, 홀로 두 아들을 양육해 왔다. 이후 2021년부터 공개 열애를 이어온 마이큐와 4년 만에 결혼식을 올리게 됐다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.co

