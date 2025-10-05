전영록 “황해·백설희가 부모..성씨 달라 혼란, 주워온 줄 알았다”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 전영록이 "나는 주워온 아이인 줄 알았다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.
전영록의 아버지는 전설의 배우 황해(본명 전홍구), 어머니는 국민가수 백설희(본명 김희숙)로 두 사람 모두 예명을 사용해 활동했던 것. 부모님의 활동명 때문에 자신만 가족과 성이 다르다고 느껴 친자가 아니라는 의심을 품고 살았다고.
또 그는 "나는 흙수저다. (압류)딱지 붙인다는 말이 있지 않나. 그런 거를 보고 살았다"고 덧붙이며 힘겨웠던 성장기를 고백해 안타까움을 자아내기도 했다.
진행자 김용만이 "과거 한석규를 유혹하는 역할을 연기했었다"라며 과거 배역을 묻자 홍진희는 "그런데 내가 그 역할을 맡았을 때, 사람들이 정말 날 꽃뱀처럼 봤다. '화면에서는 섹시해보였는데 실제로 보니 별로네'라고 정말 대놓고 그랬다"며 어쩌다 맡은 역할이 악연이 됐다고 털어놨다.
코미디언 이홍렬과 조혜련은 지난달 25일 세상을 떠난 고 (故) 전유성을 추모했다,
또한 이날 예고편에는 지난달 25일 별세한 故 전유성을 추모하는 자리도 마련됐다.
조혜련은 "'오빠가 있어서 저희가 있습니다'라고 말했더니 유성이 오빠가 '내가 너무 고맙지'"라고 고인의 말을 전하며 눈물을 글썽였다.
이홍렬도 "선배님이 어떻게 된다는 건 상상하고 싶지 않을 정도다"라고 아픈 마음을 표현했고, 홍진희는 "난 말을 못할 것 같다"고 말하며 끝내 눈물을 보였다.