전영록 “황해·백설희가 부모..성씨 달라 혼란, 주워온 줄 알았다”

기사입력 2025-10-05 10:20


전영록 “황해·백설희가 부모..성씨 달라 혼란, 주워온 줄 알았다”

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 전영록이 "나는 주워온 아이인 줄 알았다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.

지난 4일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '우리 만남은 우연이 아니야'를 주제로 출연자들이 이야기를 나누는 모습이 담긴 예고편이 공개됐다.

이날 전영록은 "난 주워온 아이인 줄 알았다"고 밝혀 이목을 끌었다. 아버지가 황씨, 어머니가 백씨. 그런데 나는 전씨다. 난 뭐지?"라며 혼란스러웠던 어린 시절을 회상했다.

전영록의 아버지는 전설의 배우 황해(본명 전홍구), 어머니는 국민가수 백설희(본명 김희숙)로 두 사람 모두 예명을 사용해 활동했던 것. 부모님의 활동명 때문에 자신만 가족과 성이 다르다고 느껴 친자가 아니라는 의심을 품고 살았다고.

또 그는 "나는 흙수저다. (압류)딱지 붙인다는 말이 있지 않나. 그런 거를 보고 살았다"고 덧붙이며 힘겨웠던 성장기를 고백해 안타까움을 자아내기도 했다.

90년대 대표 섹시퀸 배우 홍진희는 배역으로 인해 겪은 이미지 고충을 털어놨다.

진행자 김용만이 "과거 한석규를 유혹하는 역할을 연기했었다"라며 과거 배역을 묻자 홍진희는 "그런데 내가 그 역할을 맡았을 때, 사람들이 정말 날 꽃뱀처럼 봤다. '화면에서는 섹시해보였는데 실제로 보니 별로네'라고 정말 대놓고 그랬다"며 어쩌다 맡은 역할이 악연이 됐다고 털어놨다.

코미디언 이홍렬과 조혜련은 지난달 25일 세상을 떠난 고 (故) 전유성을 추모했다,


또한 이날 예고편에는 지난달 25일 별세한 故 전유성을 추모하는 자리도 마련됐다.

조혜련은 "'오빠가 있어서 저희가 있습니다'라고 말했더니 유성이 오빠가 '내가 너무 고맙지'"라고 고인의 말을 전하며 눈물을 글썽였다.

이홍렬도 "선배님이 어떻게 된다는 건 상상하고 싶지 않을 정도다"라고 아픈 마음을 표현했고, 홍진희는 "난 말을 못할 것 같다"고 말하며 끝내 눈물을 보였다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'5년 활동 중단' 최홍만, 제주집 최초 공개 "대인기피증 심해, 사람도 안 만났다"(전참시)

2.

신지♥문원, 포항 데이트 포착됐다 "너무 예쁜 부부"

3.

송혜교, 친구들과 이러고 노는구나..'혜교' 적힌 과자 선물에 행복 "언니♥"

4.

'100억 자산가' 황현희, "연예인은 '고급 거지', 어디가서 알바도 못 해"

5.

류필립, 친누나 수지와 절연설 밝혔다 "각별한 사이 아니지만 싸움 NO..♥미나에 미안"

연예 많이본뉴스
1.

'5년 활동 중단' 최홍만, 제주집 최초 공개 "대인기피증 심해, 사람도 안 만났다"(전참시)

2.

신지♥문원, 포항 데이트 포착됐다 "너무 예쁜 부부"

3.

송혜교, 친구들과 이러고 노는구나..'혜교' 적힌 과자 선물에 행복 "언니♥"

4.

'100억 자산가' 황현희, "연예인은 '고급 거지', 어디가서 알바도 못 해"

5.

류필립, 친누나 수지와 절연설 밝혔다 "각별한 사이 아니지만 싸움 NO..♥미나에 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이강인, 바르사 탈탈 털고 주가 폭등!' 영국+스페인 '러브콜' 세례…언제까지 벤치 앉을래? "중요한 커리어 전환점"

2.

"손흥민보다 베일이 뛰어난 선수" 아스널맨 '편파 판정' 너무하네…"워낙 장난꾸러기라 무사히 돌아오면 다행"

3.

[EPL리뷰]라이스-사카 연속골! 아스널 웨스트햄 2대0 격파! 리그 선수 등극

4.

[EPL리뷰]'이스테방 극장 결승골' 첼시, 홈에서 '살라 부진' 리버풀에 2대1 승리

5.

'1992년 손흥민 동갑내기' 프리미어리그 '왕' 믿을 수 없는 추락...홈런, 홈런, 홈런 '리버풀 짐덩이 전락'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.