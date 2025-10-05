안현모, 한복 차려입고 추석 인사 “건강한 한가위 되세요”

기사입력 2025-10-05 14:47


안현모, 한복 차려입고 추석 인사 “건강한 한가위 되세요”

안현모, 한복 차려입고 추석 인사 “건강한 한가위 되세요”

안현모, 한복 차려입고 추석 인사 “건강한 한가위 되세요”

안현모, 한복 차려입고 추석 인사 “건강한 한가위 되세요”

안현모, 한복 차려입고 추석 인사 “건강한 한가위 되세요”

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 안현모가 한복을 입고 추석 인사를 전했다.

안현모는 5일 개인 계정에 "모두 모처럼 깊은숨 들이마시며

감사의 숨 평온의 숨을 보충하는 몸도 마음도 건강한 한가위 보내세요! #해피추석 #HappyChuseok"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안현모는 노란빛 저고리에 짙은 초록색 치마, 빨간색 포인트의 옷고름이 더해진 한복 차림으로 우아한 자태를 뽐냈다.

단정하게 머리를 틀어 올린 스타일과 수려한 옆선이 어우러져 단아하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다.

특히 한복 고유의 아름다운 곡선을 그대로 살린 그의 자태는 한국적인 미(美)를 고스란히 담아내며 눈길을 끌었다.

한편 안현모는 '스모킹 건' 등에 출연 중이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

송혜교, 한 손에 잡힐 듯한 한 줌 허리..조각 같은 비주얼 “화보 찢었다”

4.

'현빈♥' 손예진, 3살 子 육아 근황 "처음엔 많이 힘들지만, 시간 빨리 지나가"

5.

박수홍♥김다예 11개월 딸, 광고수익 대박났다 "올해만 15개, 연휴에도 촬영"

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

송혜교, 한 손에 잡힐 듯한 한 줌 허리..조각 같은 비주얼 “화보 찢었다”

4.

'현빈♥' 손예진, 3살 子 육아 근황 "처음엔 많이 힘들지만, 시간 빨리 지나가"

5.

박수홍♥김다예 11개월 딸, 광고수익 대박났다 "올해만 15개, 연휴에도 촬영"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 리그 우승 실패 '오피셜'...필라델피아 조기 우승→LAFC와 SON 플레이오프 정상 도전

2.

손흥민, '킹메이커' 변신! '4경기 8골' 부앙가, MLS 이달의 선수상 수상...LA FC 우승 날개 달았다!

3.

132억 먹튀 설움, 이 경기에서 호투하면 다 날아간다...NC의 선택, 왜 구창모인가 [WC1]

4.

[공식발표]'미스터리' 이럴거면 FA 계약 왜 했나, 201안타 타자 KIA 전격 방출

5.

시즌 1호 '10-10' 대구FC의 심장 세징야 "나태해지면 K리그1에서 좋은 모습 보일 수 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.