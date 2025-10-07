“이건 좀…” 이민정 딸, ♥이병헌 얼굴 우산 보고 ‘깜짝’[SCin스타]

기사입력 2025-10-07 06:51


“이건 좀…” 이민정 딸, ♥이병헌 얼굴 우산 보고 ‘깜짝’[SCin스타…

[스포츠조선 조민정 기자] 이민정이 딸의 깜찍한 '우산놀이' 근황을 공개했다.

6일 배우 이민정은 자신의 SNS에 "요즘 우산놀이에 한껏 빠짐 겸둥이… 근데… 할머니가 갑자기 내민 우산…… 이건 좀……ㅋㅋㅋㅋㅋ"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이민정의 딸이 커다란 우산을 들고 있는 모습이 담겼다. 처음엔 크림색 우산을 들고 즐겁게 놀던 딸은 이내 내부에 아빠 이병헌의 얼굴이 가득 새겨진 우산을 받아 들고 깜짝 놀란 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

사진 속 딸은 호기심 가득한 눈빛으로 '이병헌 우산'을 뚫어지게 바라보고 있어 보는 이들까지 미소짓게 했다.

팬들은 "아빠 얼굴 우산이라니 너무 귀엽다", "할머니 센스 대박", "이병헌씨 본인도 놀랐을 듯" 등 폭소 섞인 반응을 보였다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

