"정신병자 매도" 성훈, 브아솔 탈퇴 후 2년만 폭로…소속사는 반박[종합…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 브라운아이드소울(브아솔) 출신 성훈과 소속사 롱플레이뮤직 간의 갈등이 수면 위로 떠올랐다. 2023년 3월 성훈의 팀 탈퇴 이후 2년여 만에 양측의 입장이 정면으로 충돌하는 분위기다.
그는 "20년 동안 참았던 설움과 화가 폭발하기 시작했다"며 "그래도 절 버티게 한 건 'SUNG BY HOON'이라는 유튜브 채널이었다. 비록 조회수가 적었지만 너무 행복했다. 그런데 사장님이 더 이상 유튜브를 못 하게 했고, 더 하고 싶으면 나얼 형에게 무릎 꿇고 빌라고까지 했다"고 주장했다.
이어 "이수근 사장님이 갑자기 집에 찾아와 탈퇴 계약서를 내밀며 도장을 찍으라 했다"며 "고심 끝에 서로 깨끗하게 언론 플레이를 하지 않는 조건으로 합의했다"고 회상했다.
이에 대해 브라운아이드소울 소속사 롱플레이뮤직은 같은 날 공식 입장을 내고 "성훈의 심리적 불안정으로 인한 불가피한 결정"이라며 맞섰다.
소속사는 "성훈 씨는 코로나 시기와 멤버의 건강 문제로 활동 공백이 길어지면서 심리적 어려움과 불안정한 상태를 겪었다. 전문적인 상담과 치료를 병행해왔다고 들었다"고 반박했다.
이어 "이 과정에서 다른 멤버들과 그 가족들에게 인신공격성 메시지를 보내는 등 부적절한 언행이 지속돼, 회사는 치료와 휴식을 여러 차례 권유했다"며 "그럼에도 성훈 씨의 음악 활동 의지를 존중하고 솔로 앨범 제작과 유튜브 콘텐츠 촬영 등 개인 활동을 적극적으로 지원했지만, 상황이 변하지 않아 협의 끝에 전속계약을 해지하고 팀을 떠나기로 결정했다"고 밝혔다.
또 "사실과 다른 내용이 확산돼 부득이하게 입장을 밝히는 것"이라며 "오랜 시간 함께한 동료로서 성훈 씨의 안정을 진심으로 바라지만, 허위 사실 유포로 명예가 훼손될 경우 법적 대응을 포함한 강경 조치를 취할 예정"이라고 경고했다.
|
또한 "유튜브를 못 하게 하셨고, 제 편곡을 담당한 June에게도 하지 말라고 하지 않았나. 브아솔의 좋은 공연과 음악을 기대하고 존중하지만, 20년 동안 함께한 인고의 세월을 그저 정신병자로 매도하는 만큼 저도 제 명예를 위해 끝까지 싸우겠다"며 "앞으로는 사실에 근거한 정확한 이야기만 하겠다"고 강조했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com