신동, 이혼 전말 고백 "양육권 뺏겨서 다달이 돈 주고 있어" ('동동포…

신동, 이혼 전말 고백 "양육권 뺏겨서 다달이 돈 주고 있어" ('동동포차')

기사입력 2025-10-09 08:16


[스포츠조선 이우주 기자] 슈퍼주니어 신동이 떠들썩했던 결혼 기사에 대해 입을 열었다.

8일 유튜브 콘텐츠 '동동포차'에서는 '이시안의 천국도를 같이 가고 싶은 슈퍼주니어 멤버는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트 이시안과 술 한잔을 기울인 신동은 "여성 분과 단둘이 술 마시는 거 진짜 오랜만이다"라고 밝혔다. 이에 이시안은 "한잔해서 하는 말인데 결혼하시지 않으셨냐"고 물었다.

그러자 신동은 "이혼했다. 이혼했고 양육권을 뺏겨서 제가 다달이 돈을 주고 있는 상태"라고 고백했다.

이시안이 놀라자 신동은 "농담이고 그때 당시에 결혼하고 싶은 친구가 있어서 방송에서 얘기를 했는데 결과가 안 좋았다. 헤어진 기사까지 나갔는데 그쪽은 잘 안 보고 다들"이라며 "그때는 혼전임신해서 결혼하는 경우가 많았다. 많은 분들이 그렇게 오해했던 거 같다. '신동이 속도위반을 했구나. 그러면 애도 있겠네'라는 생각에 어머님들이 만나기만 하면 옆에 스타일리스트가 있건 누나가 있건 누가 있다 해도 아내냐고 다 물어보고 '아기는 잘 크지?' 하면 '예 벌써 초등학생이에요'(했다)"라고 밝혀 웃음을 안겼다.


신동은 "처음에는 '아니에요. 결혼 안 했어요'라고 했는데 그러면 그걸 다 설명해야 한다. 그러다가 문제가 됐던 게 뭐냐면 다른 연애 기사가 또 난 거다. 그랬더니 '이혼했어? 결혼했는데 또 연애해?' 하면서 일파만파 퍼지니까 에라 모르겠다"라며 하지도 않은 결혼, 이혼을 인정하게 된 계기를 밝혔다.

이에 이시안은 "지금 총정리. 지금 어떤 상태냐. 양육하고 계신 거냐"고 물었고 당황한 신동은 "뭘 총정리하냐. 더빱이 뽀끔이라고 우리 강아지 양육하고 있다. 없다. 저는 솔로다"라고 못박았다.

한편, 신동은 지난 2010년 SBS 예능프로그램 '강심장'에 출연해 당시 공개 열애 중인 여자친구에 프러포즈를 했다. 당시 신동은 "가진 게 많은 것도 아니고 나이가 많은 것도 아니고 많이 유명한 연예인도 아니지만 결혼하고 싶다. 다음주에 상견례를 하기로 했다"고 밝힌 것. 이에 신동 소속사 SM엔터테인먼트는 "상견례는 양가 부모님의 시간이 맞지 않아 아직 하지 못했고, 두 사람 모두 어려서 당장 결혼을 한다기보다 결혼을 전제로 정식 교제를 허락 받고 싶어 자리를 마련 했던 것"이라고 밝혔다.


이후 여자친구와 결별하면서 결혼 사건이 무마 된 신동은 지난 8월 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 출연해 "과거에 결혼할 뻔했던 전적이 있다"고 해당 사건을 예능으로 승화했다.

wjlee@sportschosun.com

