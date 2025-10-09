SPAF·PAMS·리바운드 축제까지…2025년, 대한민국은 공연中

|
문화체육관광부(장관 최휘영·이하 문체부)는 재단법인 예술경영지원센터(대표 김장호·이하 예경)와 함께 오는 14일부터 다음달 16일까지 전국 각지에서 '2025 대한민국은 공연중'을 진행한다. '대한민국은 공연중'은 다양한 공연들이 우리 주변 공연장에서 항상 펼쳐지고 있다는 사실을 국민들에게 알리고, 공연 성수기(10~11월)를 맞이해 문체부가 추천하는 대한민국 대표 공연들을 국민들이 관람할 수 있도록, 정보와 혜택을 제공하는 캠페인이다.
|
|
|
|
|
문체부가 추천하는 대한민국 대표 공연 210편에는 국·공립기관 주요 공연, '2025 문화예술 전국 유통 지원사업'에 참여한 민간 공연, '2025 지역 대표예술단체' 공연, 지역문화재단 및 문예회관 추천 공연 등이 포함된다. 해당 공연들에 대한 정보는 '대한민국은 공연중' 공식 누리집에서 지역별, 분야별로도 확인할 수 있으며, 다양한 주제의 공연 관련 콘텐츠도 공식 누리소통망 등을 통해 제공할 예정이다.
210편에 대한 정보를 담고 있는 '대한민국은 공연중' 프로그램 책도 발간해, 전국 200여 곳의 공연장에 배포할 예정이다. 프로그램 책에서는 17개 광역 지자체별로 정리한 공연 작품 정보(일시, 장소, 가격, 출연진 등)를 확인할 수 있으며, 각 공연의 정보무늬(QR 코드)를 통해 바로 관람권을 예매할 수 있는 페이지로 이동할 수 있도록 했다.
|
'서울아트마켓', '서울국제공연예술제' 등 주요 행사와 연계한 공연 홍보
아울러 '2025 대한민국은 공연중'은 '서울아트마켓(PAMS)', '서울국제공연예술제', '리:바운드 축제', '웰컴대학로 페스티벌' 등과 연계해 다채로운 공연을 알리고 공연 활성화를 뒷받침한다.
한국 공연예술의 국내외 유통을 활성화하기 위해 기업 간 거래를 지원하는 '서울아트마켓'은 오는 14일부터 11월 9일까지 국립중앙극장, 아르코·대학로 예술극장, 대학로극장 쿼드 등에서 열린다. 이 기간에 팸스초이스(국내 우수작품 쇼케이스, 전막공연), 팸스살롱(공연예술분야 정보 공유), 팸스 부스(예술단체 및 기관 홍보), 팸스스피드데이팅(공연유통을 위한 1:1 사업 미팅) 등을 통해 국내 공연 작품을 유통하고, 국내외 공연예술 관계자들의 소통과 교류를 지원한다.
해외 우수 작품과 국내외 협력 기획 작품을 소개하는 '서울국제공연예술제'는 오는 16일부터 11월 9일까지 아르코·대학로예술극장, 세종문화회관. 대학로극장 쿼드 등에서 열린다. 연극, 무용, 다원예술 등 10개의 해외 초청작과 예술가, 국내외 기관 등이 협력해 기획한 12개 작품을 만나볼 수 있다.
|
|
|
|
|
|
최휘영 장관은 "'대한민국은 공연중'은 공연 성수기를 맞이해 우리 국민들의 공연 관람 기회를 높이기 위해 준비한 캠페인"이라며, "'대한민국은 공연중'이 전국의 공연들과 주요 축제·마켓을 유기적으로 연계하고, 관객들과 활발히 소통하며 공연예술의 활성화에 기여하기를 기대한다"라고 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com