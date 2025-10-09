전진, 장영란 왕따설 20년 만 해명 "'연애편지' 회식 따로 한 적 없어"

기사입력 2025-10-09 13:23


전진, 장영란 왕따설 20년 만 해명 "'연애편지' 회식 따로 한 적 없…

[스포츠조선 이우주 기자] 'A급 장영란' 전진이 장영란 왕따 루머에 대해 20년 만에 해명했다.

8일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '장영란 짝사랑남 전진♡류이서 5년 동안 애가 없던 이유 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 "20년 동안 따라다녔던 지긋지긋한 이야기. '장영란은 남자한테 환장한다', 장영란은 남자한테 들이댄다 '연애편지'를 하면서 비호감으로 각인됐던 이미지를 만들어주셨던 분은 바로 전진이었다"고 운을 뗐다.

장영란은 "저는 전진을 좋아하지 않았다. 다 쇼였다. 저는 그 당시 남자친구가 있었다. '전진 사랑해요' 이런 다음에 남자친구 연락해서 '오늘 촬영 끝났어' 이랬다"며 "전진이랑 밥 한 번 먹은 적도 없는데 댓글은 늘 '죽여버린다'였다. 신화를 좋아하고 하지만 전혀 제 스타일 아니다. 오늘은 전진 씨를 만나서 제가 진짜 좋아했었는지 그 시대의 모든 것을 총망라해서 말씀 드리겠다"고 전진 류이서 부부를 만났다.

전진은 장영란의 방송용 구애에 대해 "(방송에서는) '나한테 왜 이래' 이런 느낌이었지만 너무 힘이 됐다"고 밝혔다. 이에 장영란은 "근데 왜 '같이 커피 한 잔 마시자' 이런 말도 안 했냐"고 서운해했고 전진은 "호동이 형이 맨날 춤을 시키니까 '오늘은 뭐하지?' 이거에 정신 없었다"고 밝혔다.

그러자 장영란은 "회식은 했냐"고 '왕따설'에 대해 물었다. 앞서 장영란은 "'연애편지'는 맨날 회식을 안 했다. 근데 나중에 채연을 만나서 알았다. 늘 회식을 했다더라. 나만 안 불렀다"고 토로한 바 있다. 이에 회식 주동자가 전진이었다는 루머까지 퍼졌다.


전진, 장영란 왕따설 20년 만 해명 "'연애편지' 회식 따로 한 적 없…
전진은 "회식을 따로 한적이 없다"고 억울해하며 "다른 사람들이 만났나 보지. 우리는 그렇게 한적이 없다. 누나가 고정인데 그렇게 하는 게 회식이지. 채연 누나는 고정이 아니지 않았냐. (장영란은) 제일 고생하는 누나인데"라고 토로했다.

전말을 들은 장영란은 "오해가 다 풀린다"고 말했고 전진은 "나는 솔직히 그런 게 있었다. 누나의 성격이 뒤에서도 (방송처럼) 그러면 좋을 텐데 너무 얌전히 있으니까 무서웠다. 밝은 게 성격인지 조용한 게 성격인지 모르니까 우리는 개인사가 있나? 컨디션이 안 좋나? 싶었다"고 밝혔다.


이에 장영란은 "말이라도 걸고 싶었는데 못 걸었구나. 서로서로 오해였다"고 깨달으며 "'전진아' 한 다음에 카메라 꺼지면 '수고하셨습니다' 했다. 끝까지 전진 전진할 수는 없지 않냐"고 해명했다. 장영란은 쑥스러워 대기실에만 있었다고.

전진은 "대기실에서 거울만 보니까 나쁘게 생각하면 연예인병이라 생각할 수도 있지 않냐. 이제 시작인데. 항상 조용히 있으니까 얘기를 못 하겠더라"라고 장영란을 오해했던 일화를 밝혔고 장영란은 "너무 스타니까 먼저 다가가기가 그랬다. 내 위치가 그럴 위치가 아니니까"라고 해명했다. 이에 전진은 "위치가 어디 있냐. 같이 일을 하는 사람끼리 같이 밥 먹을 수 있는 건데"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서인영, 이혼 후 10kg 쪘다 "코 실리콘도 다 빼, 다이어트해야 컴백하는데"

2.

손연재 "17년만 리듬체조 은퇴, 솔직히 좋았다" 초보 엄마로 인생 2막 ('편스토랑')

3.

이창훈, 송혜교와 스캔들 전말 밝힌다...25년 만 드러난 진실 ('순풍 패밀리')

4.

제니, '젠 세리프' 폰트 내놔…인★서 한글날(9일) 바로 쓴다[고재완의 ShowBIZ]

5.

이장우, '나혼산' 위해 결혼 1년 미뤘다 "내 인생 찾았는데…상견례하고도 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

서인영, 이혼 후 10kg 쪘다 "코 실리콘도 다 빼, 다이어트해야 컴백하는데"

2.

손연재 "17년만 리듬체조 은퇴, 솔직히 좋았다" 초보 엄마로 인생 2막 ('편스토랑')

3.

이창훈, 송혜교와 스캔들 전말 밝힌다...25년 만 드러난 진실 ('순풍 패밀리')

4.

제니, '젠 세리프' 폰트 내놔…인★서 한글날(9일) 바로 쓴다[고재완의 ShowBIZ]

5.

이장우, '나혼산' 위해 결혼 1년 미뤘다 "내 인생 찾았는데…상견례하고도 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민은 이런 선수였다" EPL 역대 최고 골잡이 후보 15명에 당당히 선정…득표율 7위 질주

2.

"일본 축구의 눈물" 프랑스전 연장 통한의 실점으로 0-1 패→8강 좌절 징크스는 계속!…亞에서 유일하게 살아남은 韓[U-20 월드컵 리뷰]

3.

"신태용 때는 안 졌어!" 사우디전 패배→북중미행 난망...분노한 인니 팬들, 자국 축구협회장에 십자포화

4.

[공식발표] 한화 칼 빼들었다, '2R 유망주 2명' 포함 7명 방출

5.

천하의 김태형이 3년 연속 '가을 백수'라니…우승 공약한 마지막 시즌, '강백호 드라이브'가 첫걸음 될까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.