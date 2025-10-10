김종국, 결혼 한달만 아내 공개하더니…신혼여행 영상 돌연 비공개[SC이슈]

기사입력 2025-10-10 09:36


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김종국이 신혼여행 영상을 돌연 비공개로 전환했다.

김종국은 9일 자신의 채널에 '호텔 조식 운동'이라는 제목의 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 김종국은 프랑스 파리로 신혼여행을 떠났다. 그는 에펠탑이 보이는 호텔에서 첫날밤을 보낸 뒤 바로 호텔 헬스장을 찾아 운동을 했고, 호텔을 옮긴 뒤에도 아내가 자는 시간을 노려 운동을 했다. 또 관람차를 타며 관광을 즐기기도 했다.

이 과정에서 김종국의 아내가 살짝 공개돼 관심을 모았다. 호텔을 옮기면서 시설을 소개하는 김종국을 카메라로 찍어주던 아내의 실루엣이 창문에 살짝 비친 것이다.


이후 김종국은 해당 영상을 비공개로 전환했다. 비공개 전환 이유는 공개하지 않았다. 다만 네티즌들은 유난스러운 극비 결혼을 해놓고 신혼생활과 신혼여행으로 화제성을 노리는 행보에 대한 비난 여론을 의식했거나, 뒤늦게 아내의 실루엣이 공개된 것을 깨닫고 이를 수정하기 위해 영상을 비공개한 것이 아니냐는 추측을 내놓고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



