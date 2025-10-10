임라라, 쌍둥이 출산 앞두고 안타까운 소식 "응급실行..치료법 없어"

정유나 기자
기사입력 2025-10-10 16:50
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이지혜, 입술 문신 후 '헤르페스' 걸렸다...초췌해진 얼굴에도 "결과는 만족"
김준호♥김지민, 결혼 3달 만 축의금 1위 밝혔다.."연예인 아냐, 정이랑은 천만원"
최승경, 갑질 피해 폭로..“고소하라니 끝장 보겠다”
'45세' 이지혜, 실리프팅 후 얼굴 확 달라졌다...♥문재완 "진짜 예뻐졌다"
이찬원 "부모님도 식당일 하셔"..모교 영남대 찾아 250인분 아침밥 도전(편스토랑)
"손흥민 엄청 그리울 듯" 우승→경질→복귀→또 경질? '패패무무패패패' 포스테코글루의 '이상한 세계'…1개월 만의 하차, 대안이 없네
[브라질전]'토트넘 동료' 손흥민VS히샬리송 우정의 대결 성사 임박!…브라질 매체, 한국전 호드리고 포함 4-3-3 가동 예상
[브라질전]KFA, 월드컵·올림픽 글로벌 기준 HBS 모델 도입 직접 운영…30여대 카메라 투입
'에이스가 장염이라니' SSG, 가을 단비에 시간 버나…비 그칠 기미 없는 랜더스필드, 2차전 개시 불투명
'류효승-안상현 빠지고, 김성욱-정준재 투입' 2차전 라인업 변화…변수는 우천 순연[인천 현장]