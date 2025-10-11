최홍만, 제주 N잡러로 변신…떡집 이어 귤 농장 '알바 도전'

[스포츠조선 김준석 기자] 최홍만이 '전참시'에서 두 매니저와 찐한 우정을 그린다.

오늘(11일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 368회에서는 최홍만이 귤 농장 일꾼으로 변신한다.

오늘 방송에서는 지난주 떡집에 이어 귤 농장 아르바이트에 도전하는 최홍만의 모습이 그려진다.

현재 제주도에 살고 있는 최홍만은 노후 대비를 위해 제주 매니저의 귤 농장에서 일을 배우고 있다는데. 그는 귤나무보다 훨씬 큰 키를 활용해 귤을 수확하고, 한 손에 귤을 6개씩 잡는 등 일당백의 활약을 펼칠 예정이다.

그런가 하면 피지컬만큼이나 먹성도 남다른 최홍만의 제주 맛집이 공개된다.

최홍만은 "지출의 80%가 식비"라며 한 달 식비가 무려 1,000만 원에 달한다고 밝혀 참견인들에게 충격을 안긴다.

엄청난 식비를 자랑하는 만큼 최홍만이 즐겨 찾는 제주 찐 맛집들이 소개된다고 해 관심이 집중된다.

한편, 최홍만과 두 매니저의 찐한 우정이 시청자들에게 따뜻한 감동을 선사할 예정이다. 힘든 시기에 서로를 만나 함께 어려움을 이겨냈다는 세 사람은 오랫동안 곁을 든든히 지켜주고 있다는데.


특히 매니저들은 "홍만이 진심으로 행복했으면 좋겠다"라며 따뜻한 마음을 전해 지켜보던 최홍만도 울컥했다고.

피지컬 뒤에 숨겨진 순수하고 여린 최홍만의 인간적인 면모와 세 사람의 진한 우정이 감동을 안긴다는 후문.

인간미 넘치는 최홍만의 제주 일상은 오늘(11일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.

narusi@sportschosun.com

