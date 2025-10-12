윤민수, 전처와 동거 종료→공유 살림 나누기 "이건 너 써, 난 다시 사면 돼"(미우새)

기사입력 2025-10-12 08:52


윤민수, 전처와 동거 종료→공유 살림 나누기 "이건 너 써, 난 다시 사…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤민수의 전 아내 김민지 씨가 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')를 통해 처음으로 모습을 드러냈다.

11일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 "윤민수×김민지, 동거 종료 2주 전 가구 나누다 발견한 의문의 상자↗"라는 제목의 예고 영상이 업로드 됐다.

공개된 영상에는 윤민수가 "후 엄마, 잠깐만"이라며 김민지 씨를 부르는 장면이 담겼고, 이를 스튜디오에서 지켜보던 신동엽은 놀란 듯 "진짜 나오시는 거냐"고 반응했다. 윤민수의 어머니 역시 "나온다고요?"라고 놀라워하며, 김민지 씨의 방송 출연 사실을 몰랐던 듯한 반응을 보였다.

서장훈도 "저도 모른다. 근데 방금 부르시지 않았냐. 만약에 오늘 등장을 하시면 국내 최초 아니냐"며 놀란 모습을 감추지 못했다.

이어 김민지 씨는 방문을 열고 등장해 "불렀냐?"고 묻고, 윤민수는 "응. 정리 좀 하자"고 답하며 본격적인 가구 분리를 시작했다.


윤민수, 전처와 동거 종료→공유 살림 나누기 "이건 너 써, 난 다시 사…
윤민수는 "나 이제 이사까지 한 2주 남았어. 이제 정리해야 하지 않겠냐"고 말했고, 김민지 씨는 짧게 "응…"이라고 답했다. 윤민수는 이를 되뇌며 헛웃음을 짓는 등, 두 사람 사이에는 묘한 적막이 흘렀다.

김민지 씨는 "이제 스티커 붙이자. 윤후 아빠 거랑 내 거랑"이라고 제안하며 "내가 이사하는 날 내가 있어서 정리할 건데, 혹시 모르니까. 윤후 아빠한테도 정리한 거 설명은 해줘야 할 것 같다"고 덧붙였다.

이에 따라 윤민수는 자신의 물건에는 빨간 스티커를, 김민지 씨의 물건에는 파란 스티커를 붙이며 물품을 정리했다.


또한 김민지 씨는 약부터 커피까지 사소한 물품들까지 꼼꼼히 나누려 했지만, 윤민수는 "이건 너 써라. 나는 다시 사면 된다"고 말하며 배려를 보이기도 했다.

두 사람이 함께한 마지막 동거 생활과 이별을 준비하는 모습은 12일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 공개될 예정이다.

한편, 윤민수는 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후 군을 두고 있으며, 지난해 이혼 소식을 전한 바 있다. 이혼 후에도 집 매매 문제로 전처와 한 집에 머물고 있다는 사실이 알려지며 화제를 모았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 재혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

조혜련, 등에 사자 타투했다 "생전 처음 느끼는 고통, 세월 흐르니 생쥐 돼" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 재혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

조혜련, 등에 사자 타투했다 "생전 처음 느끼는 고통, 세월 흐르니 생쥐 돼" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

4.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.