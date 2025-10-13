이효리, 거친 래퍼도 통실한 고양이 만든 기적의 요가선생님[SCin스타]

기사입력 2025-10-13 13:07


[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 던밀스가 이효리의 요가 클래스 수강 인증샷을 남겼다.

던밀스는 11일 자신의 계정에 "안녕하셔요가! 요즘 제 새로운 별명 "요가천재" 로 활동중입니다요가! 마치 한마리의 통실한 고양이처럼 몸이 되게 유연해졌다는 소문까지 돌고있습니다요~가!"라며 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 던밀스는 이효리가 서울 서대문구 연희동에 오픈한 아난다 요가원을 찾아 수업을 듣고 있다. 그는 수업을 마친 뒤 이효리의 사진 옆에서 '나무자세'를 취해 보이기도 했다.

던밀스는 또 요가황, 요를레이 황, 료상구 증 자신의 요가 닉네임을 골라달라며 요가에 푹 빠진 모습을 보였다.

던밀스는 2013년 싱글 앨범 '던밀스'로 데뷔, Mnet '쇼미더머니10'을 통해 대중적 인지도를 쌓았다. 그는 '킬러들의 쇼핑몰' '광장' 등에 출연하며 연기에도 도전했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

