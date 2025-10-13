서장훈 "그건 사귄 게 아니야"…사연女 "돌싱·성매매·양다리까지 다양했다…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "그건 사귄게 아니야."
그런 가운데 사내 연애로 만난 현 남자친구에 대해서는 "다정하고 착한 모습에 반했는데, 요즘 편해져서 그런지 무심한 것 같다"라며 고민을 털어놓는다. 사연자는 "제가 만나자고 하지 않으면 절대 먼저 만나자는 말을 안 한다. 말을 안 했더니 일주일 동안 안 만난 적도 있다"라고 고백한다. 사연자가 남자친구에게 선물해 준 인형을 다른 팀에서 발견해 확인해 보니 "하도 인형 뽑기를 많이 해서 몰랐다", "그게 네가 준 거였냐"라고 답해 서운하기도 했다고 전한다.
그럼에도 현 남자친구를 감싸는 사연자에게 이수근은 "왜 사랑을 받아야지 구걸하고 살아", "길 가는 사람 붙잡고 물어봐, 다 헤어지라고 그럴걸?"이라며 "자신을 더 다듬고 건강한 20대를 만들어야 한다"라고 따끔하게 조언한다. 서장훈 역시 "외로움 때문에 쉽게 마음을 주는 게 문제다. 너는 너대로 네 삶을 살아야 한다"라며 현실적인 충고를 한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com