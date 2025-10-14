강하늘 "'오겜' 촬영장에서 시력 잃은 줄"...소름돋는 비화 공개 ('…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '라디오스타'에 배우 강하늘이 출연해 '미담 자판기' 다운 유쾌한 입담을 선보인다. 그는 드라마부터 영화까지 2025년에 6편의 작품을 공개하는 열일 배우의 근황을 전하면서 '오징어 게임' 촬영 당시 침대서 눈을 떴다가 시력(?)을 잃은 줄 알았다는 에피소드까지 밝힌다고 해 궁금증을 높인다.
'스트리밍', '야당', '당신의 맛', '84제곱미터', '오징어 게임', 그리고 개봉을 앞둔 영화 '퍼스트 라이드(The First Ride)'까지. 강하늘의 열 일로 한 해 동안 출연한 작품만 여섯 편이 언급돼 MC들은 "이쯤 되면 '월간 강하늘'이다"라며 감탄한다. 이에 그는 "촬영을 몇 년에 걸쳐서 했는데 본의 아니게 공개 시기가 이렇게 됐다"라고 너스레를 떤다.
그는 최근 '제천국제음악영화제 홍보대사'로 위촉된 사연도 전한다. 강하늘은 "장항준 감독님이 전화를 주셔서 커피차를 보내야 하는 줄 알고 카드를 꺼내 놨다. 그런데 홍보대사 부탁 전화였다"라면서 어쩌다 '홍보대사'가 되어있었다는 상황을 특유의 순수한 리액션을 곁들여 설명해 웃음을 안긴다.
강하늘은 '오징어 게임' 시즌2와 시즌3의 촬영 비하인드도 전한다. 그는 당시 다른 작품과 '오징어 게임'을 동시에 촬영 중이었던 상황. 어느 날 '오징어 게임' 촬영장에서 대기를 하라는 얘기를 듣고 세트장 구석의 침대에서 잠이 들었다고. 그렇게 대기 중 잠이 든 그는 눈을 뜨니 아무것도 보이지 않았고, 모두가 사라졌다며 소름 돋는(?) 에피소드를 밝혀 모두를 놀라게 했다는 후문.
뿐만 아니라 '오징어 게임'에서 자신의 캐릭터를 완성하게 도와준 인물과의 유쾌한 이야기도 공개한다. 또 긴장감이 높았던 '공기 게임'의 실체를 공개하며, 선배 배우 이병헌까지 놀란 사연도 얘기한다고 해 궁금증을 높인다.
'미담 자판기' 강하늘의 작품 이야기와 배우로서의 일상, 현장 뒷이야기까지, 꾸밈없는 입담은 오는 15일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
