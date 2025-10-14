'30세' 이찬원, '나이 논란' 폭로 터졌다..."사실 나이 많아요" ('셀럽병사')

기사입력 2025-10-14 20:53


'30세' 이찬원, '나이 논란' 폭로 터졌다..."사실 나이 많아요" …

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이찬원이 나이 논란에 휩싸였다.

14일 방송된 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 스페셜 게스트로 함께한 박은혜가 출연했다.

이날 박은혜가 "어릴 때부터 동경하던 분들의 이야기를 하게 됐다. 또 하나, 10월 방송인데 꼭 기억해야 할 것이 있다. 그 이야기를 할 수 있을 것 같아서 설렌다"며 이야기의 포문을 열었다.


이에 이찬원은 "개인적으로 10월은 직속 선배이신 이용 선배님의 노래가 떠오른다"면서 가수 이용의 '잊혀진 계절' 한 소절을 즉석에서 불렀다.

그러자 박은혜는 "그 노래를 기억하실 나이냐"면서 화들짝 놀랐고, 이찬원은 "그렇지는 않지만, 저희 직계 선배시니까 기억한다"고 했다. 이때 옆에서 지켜보던 이낙준은 "나이 많다"라면서 이찬원을 저격하며 다시 한번 이찬원의 '나이 논란'을 수면 위로 올려 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

