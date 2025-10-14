나얼, 투병 고백 "2년간 소리 못내, 평생 노래 못할 뻔" ('살롱드립')

기사입력 2025-10-14 20:58


나얼, 투병 고백 "2년간 소리 못내, 평생 노래 못할 뻔" ('살롱드립…

[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립' 나얼이 성대 폴립 탓 노래를 못할 뻔했다고 고백했다.

14일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에서는 '브아솔 예능 첫 출연!!!(AI 아님)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

브아솔 완전체로 유튜브 예능에 출연한 건 처음. 정엽은 '살롱드립'에 출연을 결심한 이유에 대해 "제가 브아솔 리더이긴 한데 사실상 (나얼이) 회장님이다. 유 회장이라 부른다. 이번에도 아무래도 큰 곳에서 공연을 하니까 부담이 됐나 보다"라고 밝혔다. 영준 역시 "깜짝 놀랐다. 얘가 하자고 해서 나온 거다"라며 나얼의 제안으로 출연했다고 밝혔다.

나얼은 "앨범이 새로 나오는데 나왔는지도 모르고 사라질까 봐 우리가 나왔다는 걸 알리고 싶었다"고 밝혔다.

데뷔한지 벌써 22년이 된 브아솔. 영준은 "첫 앨범, 두 번째 앨범까지는 다같이 밤새서 녹음했다"며 "지금은 그렇게 못한다.지금은 자기 거 하고 가고 '남은 거 내일 할게' 한다"고 밝혔다.


정엽은 "가장 녹음이 힘들었던 건 1집의 'My everything'이라는 노래가 있다. 맨 첫 소절을 제가 하는데 한 번할 때마다 녹음 횟수가 뜬다. 제가 기억하기로는 딱 한 소절을 530번을 불렀다"고 밝혀 장도연을 놀라게 했다. 나얼도 놀라자 영준은 "네가 시킨 거잖아"라고 폭로했고 정엽은 "회장님 결재가 안 떨어졌다"고 너스레를 떨었다.

이에 나얼은 "녹음이란 게 앨범을 한 번 내면 그게 오리지널이 된 거니까 후회가 있으면 안 되지 않냐. 할 수 있는 만큼 나오는 게 서로가 좋지 않나 싶어서 그런 가 같다"고 말했고 정엽은 "역시 회장님이시다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

브아솔 컴백이 늦어진 이유는 나얼의 목 상태 때문이었다고. 나얼은 "성대 폴립이 생겼다. 2년 동안 소리를 못 냈다. 기적적으로 없어졌다. 원래 수술을 해야 하는데 수술이 잘못되면 평생 노래를 못하는 거였다"며 "기적적으로 (자연적으로) 없어져서 노래를 다시 할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

