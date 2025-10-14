이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

2025-10-14


[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립' 이수지가 연예인DC 요구를 인정했다.

14일 공개된 유튜브 콘텐츠 '살롱드립' 영상 말미에는 개그우먼 이수지의 출연이 예고됐다.

장도연은 이수지에게 "인기 비결이 노출이라더라. '군통령'이라고 DM이라고 쏟아진다더라"라고 물었지만 이수지는 "한 명 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이수지는 "한 명 왔고 배 가리라는 연락이 한 100개 왔다. 그래서 반항한 거다. '에라 모르겠다' 한 거다"며 그 이후 더욱 노출을 하게 됐다고 밝혔다.


그런가하면 장도연은 이수지의 '백화점 DC 요구'썰을 물었다. 지난해 이수지의 절친인 유인나가 이수지가 명품 매장에서 할인을 요구했다고 폭로한 것. 장도연은 "그 에피소드가 재미있었다. 백화점가서 기세로"라고 물었고 이수지는 "맞다"고 인정했다. 이수지는 "'이거 얼마에 형성되어있죠? 백 만원만 깎아줘요' 했다"며 "점원 분들 한번 웃겨드리려 한 거다. 다 정찰제인 거 아는데"라고 너스레를 떨었다.

그런가하면 이수지는 "저는 지금도 '랩해봐' 하면 한다"며 바로 래퍼 부캐 '햄부기'로 변신했다. 이 외에도 이수지가 다양한 부캐로 순식간에 변신하며 상황극을 선보이자 장도연은 "진짜 지독하게 잘한다"고 혀를 내둘렀다.

