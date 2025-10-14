이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('…

이우주 기자
기사입력 2025-10-14 21:12
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해주길" ('완벽한 하루')
김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"
이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')
사야, 똑 닮은 子 하루 안고 '생일 자축'..♥심형탁 깜짝 선물 자랑
김준호♥김지민, 깨 쏟아지는 신혼 카톡방 공개.."12월부터 2세 준비" 선언
'공격 선봉' 손흥민-'수비 중심' 김민재 선발 출격→'이강인' 교체 명단...'엄지성-박진섭 선발' 홍명보호, 대거 로테이션[파라과이전 현장라인업]
"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]
"드릴 말씀이 있습니다" 자존심 구긴 14억 투수의 간청, 4차전 변수 생기나[준PO 현장]
류현진-문동주 3이닝→채은성 2G 연속 홈런…'상무전 승리' 한화, PO 최종 실전 점검 완료
'클러치 실책 → 팀 패배' 잠 못 이룬 2루수, 감독은 감쌌다 "그런 경험도 필요해"[준PO 현장]