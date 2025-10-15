장원영, 런던서 빛난 여신 미모…편안한 차림에도 눈부신 아우라 [SCin스타]

기사입력 2025-10-15 09:22


장원영, 런던서 빛난 여신 미모…편안한 차림에도 눈부신 아우라 [SCin…

장원영, 런던서 빛난 여신 미모…편안한 차림에도 눈부신 아우라 [SCin…

[스포츠조선 조민정 기자] 장원영이 런던에서 빛나는 미모를 뽐냈다.

장원영은 14일 개인 SNS를 통해 영국 런던에서 찍은 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 장원영은 이국적인 거리 풍경을 배경으로 편안한 차림을 하고 있음에도 독보적인 비주얼을 자랑해 시선을 사로잡았다.

팬들은 "이건 화보 그 자체", "그냥 서 있기만 해도 그림" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.

한편 장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 'IVE SECRET' 활동을 마무리했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'175cm-55kg' 고준희, 3일만 3kg 감량 비결 "가슴 마사지"[SC리뷰]

2.

함소원, 전남편 진화와 재회한 이유 "추석엔 혜정이 아빠 만나야"

3.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

4.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

5.

홍진영, 10위권 재벌가 며느리 될뻔 "재벌 손자가 내 여자 하래서 '병X'이라고"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'175cm-55kg' 고준희, 3일만 3kg 감량 비결 "가슴 마사지"[SC리뷰]

2.

함소원, 전남편 진화와 재회한 이유 "추석엔 혜정이 아빠 만나야"

3.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

4.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

5.

홍진영, 10위권 재벌가 며느리 될뻔 "재벌 손자가 내 여자 하래서 '병X'이라고"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질이 붕괴됐다" 일본전 대참패 충격 빠진 브라질..."일본, 한국보다 완성도 높은 팀" 극찬

2.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

3.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

4.

한화, 좋다 말았네…영웅 없이 이겼다, 플레이오프는? 여러모로 반가운 4차전 업셋 시리즈

5.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.