'오형제맘' 정주리, 안타까운 고백 "넷째 임신 중 독박육아...♥남편과 사네, 마네" ('정주리')

기사입력 2025-10-16 06:50


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 정주리가 넷째 임신 당시 남편과 힘들었던 당시를 떠올렸다.

15일 유튜브 채널 '정주리'에는 "누구를 위한 자유인가. 오형제 엄마 정주리의 자유부인 브이로그"라며 영상이 게재됐다.

이날 정주리는 "도윤이 태어났을 때 남편이랑 '아기 어릴 때는 둘이 함께 키우자'는 마인드였다"면서 "결혼식에서 받은 축의금으로 도윤이를 키웠다"고 했다. 그는 "둘 다 일을 안 했다. 남편은 일을 바꾸는 중이었다. '같이 있는 돈으로 아기 키워보자'고 했었다. '아이 키워놓고 나면 우리 다시 일할 수 있으니까'라는 생각도 있었다"면서 "중간 중간 조금씩 일을 하긴 했었지만, 도윤이한테 집중하자"고 말했다.

정주리는 "이후 돈이 떨어졌고, 도윤이 돌잔치 돈으로 한 6개월 버텼나"라며 "그렇게 키우다가 남편도 안 되겠다 하고 일하고 나도 일했다"고 했다.

그는 "지금은 이해하지만, 결혼 초에는 남편이 회식하면 '누구는 사회 생활 안 해봤냐. 회식은 2차, 3차까지 갈 건 아니라고 본다'는 주제로 많이 싸웠다"면서 "'지금은 다달이 돈만 꼬박 꼬박 보내달라', '여보 노고가 많다'고 하게 된다. 회식을 해도 얼마나 힘들겠나"라며 웃었다.


'오형제맘' 정주리, 안타까운 고백 "넷째 임신 중 독박육아...♥남편과…
정주리는 "서로가 아는 거다. 남편도 애들 케어 하는 거 힘들다는 거 인정을 해주고, 살림하면서 애 본다는 게 정말 힘들다 라는 거 남편도 안다"면서 "밖에서 돈 버는 것도 쉽지가 않다. 남편도 힘드니까 집에서 애들 웃음소리 들으면서 그렇게 있고 싶다더라. 그래도 어쩌냐. 나가서 돈 벌어야 되니까"라고 쉽지 않은 가장의 무게를 전했다.

정주리는 "코로나19 때 서로 힘들었다. 나도 육아로 애들이랑 집에 있고 남편도 코로나니까 일적으로 힘들고 그때는 여유가 없었다. 서로 예민했다"고 떠올렸다.

그는 "그때 애들 세 명 다 영유아에 넷째 도경이를 임신 중이었다. 넷째 임신하고 '사네, 마네' 하는 것도 웃기지만"이라며 "한번 진하게 지나오니까 별일 아니면 또 별일 아닌 게 되는 거다. 그렇게 그 시절을 함께 지내면서 더 돈독해졌다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

