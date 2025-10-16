홍경, '굿뉴스' 텐션 쥐락펴락하는 '키맨' 등극..신선한 충격 선사

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 홍경의 야심 찬 변신, 넷플릭스 영화 '굿뉴스'(변성현 감독, 스타플래티넘 제작)가 드디어 찾아온다.
극 중 홍경은 엘리트 공군 중위 서고명 역을 연기한다. 고명이란 이름에서 확인할 수 있듯, 출세에 대한 야망과 갈증을 지녔으며, 공명심이 큰 탓에 얼떨결에 정체불명 해결사 아무개(설경구)의 꾐에 넘어가 비밀 작전에 휘말리게 되는 캐릭터다.
홍경의 서고명이 기다려지는 이유는 그의 연기 변신에 있다. 기존 다양한 작품을 통해 특유의 섬세하고도 밀도 높은 열연으로 짙은 인상을 남겨왔지만, 야망가로 파격 변신한 그의 도발적인 매력은 대중에 뇌리에 신선한 충격을 안길 예정이다.
홍경은 사건의 중심에서 끊임없이 고뇌하고 갈등하는 서고명의 인간적인 면모와 요동치는 내면의 감정선 역시 능청스럽게 그려낼 전망이다. 살아 숨 쉬는 인물을 넘어 70년대를 거침없이 휘젓고 다닐 홍경의 패기와 비장함이 '굿뉴스'에 어떠한 파장을 일으킬지 벌써부터 이목이 집중된다.
한편, 한층 더 다채로워진 연기로 찾아올 홍경의 '굿뉴스'는 오는 17일 넷플릭스에서 확인할 수 있다.
