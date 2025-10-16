윤민수 아들 윤후, 확 달라진 피지컬 ‘가을 인사도 훈훈하게’[SCin스…

윤민수 아들 윤후, 확 달라진 피지컬 ‘가을 인사도 훈훈하게’[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 가을 인사를 전하며 근황을 전했다.

15일 윤후는 자신의 SNS에 "가을이다 모두 저녁 맛있는 거 드세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 윤후는 야외에서 여유로운 시간을 보내며 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 성장한 모습과 넓은 어깨, 탄탄한 피지컬이 시선을 사로잡는다.

한편 12일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 윤민수와 김민지 씨가 이혼 후 동거 생활을 마무리하는 모습이 공개됐다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



