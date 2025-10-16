'이상한 나라의 앨리스' 모티브…뮤지컬 '매드해터' 22일 개막 앞두고 …

|
뮤지컬 '매드해터 : 미친 모자장수 이야기' (주최/제작 홍컴퍼니·프로듀서 홍승희·이하 매드해터)가 오는 22일 초연 개막을 앞두고 막바지 연습 현장을 공개했다.
개막을 일주일 앞두고 공개된 뮤지컬 '매드해터'의 연습 현장에서는 작품 속 세계를 현실로 구현하기 위한 배우들의 섬세한 노력과 열정이 고스란히 묻어났다.
'노아' 역의 이한솔, 이봉준, 홍기범은 현실의 벽 앞에서도 꺾이지 않는 노아의 의지와 순수함을 각기 다른 결로 표현하며 캐릭터에 색을 더해가고 있다. 생존을 넘어 진정한 자유를 향해 나아가는 인물의 내면을 입체적으로 담아내기 위해 세밀하게 쌓아 올린 감정의 층위가 기대감을 더한다.
연습을 이끄는 오루피나 연출은 뮤지컬 '매드해터'를 '더 나은 미래에 대한 기다림'의 이야기로 정의하며 작품 속에서 말하는 '용기, 상상, 자유'가 계속해서 꿈을 꾸는 사람들을 위한 응원으로 전해지길 바란다며 작품에 대한 기대감을 높였다.
익숙한 동화 속 캐릭터를 새롭게 해석한 뮤지컬 '매드해터'는 동화적인 상상력과 철학적인 질문이 조화를 이루며 현실과 환상이 맞닿는 지점을 섬세하게 그려낸다. 감정의 결을 따라 확장되는 음악과 무대는 낯설지만 매혹적인 '매드해터'만의 '이상한 세계'를 완성해 관객들을 몰입의 순간으로 이끈다. 또한 작품 곳곳에 등장하는 다양한 '모자'는 억눌린 자아를 해방하는 장치로서, 관객의 시선을 사로잡는 또 하나의 서사로 작용할 예정이다.
'매드해터'는 내년 1월 18일까지 대학로 링크아트센터드림 드림2관에서 공연된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com