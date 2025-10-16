이영애, 20살 차 투바투 수빈과 볼 맞대고 셀카…세월 무색한 미모 [SCin스타]

기사입력 2025-10-16 11:12


이영애, 20살 차 투바투 수빈과 볼 맞대고 셀카…세월 무색한 미모 [S…

이영애, 20살 차 투바투 수빈과 볼 맞대고 셀카…세월 무색한 미모 [S…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이영애가 20살 차이를 무색하게 하는 동안 미모로 화제를 모았다.

이영애는 16일 자신의 SNS에 투모로우바이투게더 멤버 수빈과 함께 찍은 셀카를 공개했다. 단아한 블랙 드레스를 입은 그는 수빈과 어깨를 맞대고 포즈를 취하며 우아한 분위기를 자아냈다.

2000년생인 수빈 옆에서도 전혀 어색함 없는 또렷한 이목구비와 동안 비주얼로 시선을 사로잡았다. 팬들 사이에서는 '세월을 거스른 미모' '아이돌 옆에서도 빛난다'는 반응이 쏟아지고 있다.

한편 이영애는 은수 좋은 날에 출연 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

5.

'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

5.

'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"

스포츠 많이본뉴스
1.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

2.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.