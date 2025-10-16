[포토] 송해나, 길치라도 괜찮아~

허상욱 기자
기사입력 2025-10-16 11:20
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"
유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')
'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"
기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백
'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"
그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가
'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까
'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기
저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]
"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'