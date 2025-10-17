티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

기사입력 2025-10-17 05:25


티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 …

[스포츠조선 백지은 기자] 티아라 함은정이 김병우 감독과의 결혼 소감을 밝혔다.

함은정은 16일 자신의 계정에 "11월 마지막 날 결혼을 한다.
평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다"고 밝혔다.

이어 "제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해 주고 또 힘들 때 제 곁을 묵묵히 지켜준 분과 새로운 출발을 함께 하기로 했다. 애정으로 응원해 달라. 열심히 예쁘게 잘 살겠다"고 전했다.

함은정은 11월 30일 김병우 감독과 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올린다. 두 사람은 영화계 지인 모임을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전, 조용히 결혼을 준비해 왔다. 일각에서는 혼전임신이 아니냐는 시선을 보내기도 했지만, 이는 사실이 아닌 것으로 알려졌다.

1988년 생인 함은정은 아역배우 출신으로 2009년 티아라로 재데뷔 했다. 티아라는 '보핍보핍' '너 때문에 미쳐' '롤리폴리' '러비더비' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 함은정은 티아라 활동과 함께 연기 활동도 병행, 드라마 '드림하이' '별별 며느리' 등에 출연하며 배우로도 입지를 굳혔다. 그는 MBC 일일극 '첫 번째 남자'에 출연한다.

1980년 생인 김병우 감독은 영화 '더 테러 라이브' '전지적 독자 시점' 등을 연출했다. 그는 12월 넷플릭스 오리지널 '대홍수' 공개를 앞두고 있다.

안녕하세요.

함은정입니다.


11월 마지막날 결혼을 합니다.

평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니,

엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었습니다.

제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해 주고,

또 힘들 때 제 곁을 묵묵히 든든하게 지켜준 분과

새로운 출발을 함께하기로 했습니다.

애정으로 응원해 주세요.

열심히 예쁘게 잘 살겠습니다.

언제나 팬 여러분의 사랑에 보답하는

티아라, 배우 함은정으로 남겠습니다.

늘 감사합니다*


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

2.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

3.

4.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

5.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

연예 많이본뉴스
1.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

2.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

3.

4.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

5.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

3.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

4.

갑자기? '이정후 기습비난' 자이언츠 담당기자, 타팀 PS 보다가 화났나.. → "다음 시즌 가을야구 이끌 레벨 아냐"

5.

현실적인, 강한 멘탈. 이래서 140km로 3년 연속 10승을 했구나. 7연속 4사구 때 "누구에게나 일어날 수 있는 일" KS 조언 "최대한 평정심으로. 그래도 몸이 반응한다"[이천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.