'길치라도 괜찮아' 김원훈 "원래 꿈은 MC, 내가 어떤 녀석인지 보여드리겠다"

기사입력 2025-10-16 12:02


'길치라도 괜찮아' 김원훈 "원래 꿈은 MC, 내가 어떤 녀석인지 보여드…
16일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA '길치라도 괜찮아'의 제작발표회, 김원훈이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.16/

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 김원훈이 '길치라도 괜찮아'를 통해 MC로서 꿈을 이뤘다고 밝혔다.

김원훈은 16일 서울 마포구 상암동 쇼킹케이팝센터 열린 ENA '길치라도 괜찮아' 제작발표회에서 "코미디언 데뷔할 때부터 제 꿈은 MC였다"며 "이번 프로그램을 통해 제가 어떤 녀석인지 보여드리겠다"라고 했다.

'길치라도 괜찮아'는 갈팡질팡 길치 연예인들이 크리에이터가 맞춤 설계한 여행에 도전하는 예능 프로그램이다. 여행은 서투르고, 계획은 귀찮고, 시간도 없지만, 떠나고는 싶은 여행자들을 위해 커스터마이징 테마 투어가 마련된다.

김원훈은 "사실 저는 코미디언 데뷔했을 때부터 MC가 되는 게 꿈이었다. 활동했던 이력을 보면 콩트 기반의 연기 활동이 많은데, 이렇게 좋은 프로그램을 만나 대세 가수들과 해나 누나와 함께 하게 돼 기쁘다. 이 기회를 꼭 잡을 거고, 절대 놓치지 않을 거다. 제가 어떤 녀석인지 보여드리겠다"며 "말은 또 이렇게 하지만, 정말 편하게 촬영하고 있다. 시청자 분들이 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.

이어 '길치 클럽' 멤버 박지현, 손태진, 김용빈의 활약에 대해 "저희와 같은 모습을 보게 될 거다. 보통 초행길이나 처음 가본 곳에 가면 길을 잃을 때도 있고 돌발 상황이 생길 때도 있다. 근데 이 세 분이 정말 재밌는 상황을 많이 만들어주셨다"며 "또 저희 프로그램에 여행 전문가 분들이 나오시는데, 루트를 찾는 재미도 있을 것 같다"고 말했다.

한편 '길치라도 괜찮아'는 18일 오후 7시 50분 ENA에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

5.

'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

5.

'72억 신혼집' 손연재 "♥9살 연상 남편과 첫 만남에 결혼 생각"

스포츠 많이본뉴스
1.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

2.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.