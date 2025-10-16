[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 티아라 출신 배우 함은정이 11월의 신부가 된다.
소속사 마스크스튜디오는 16일 공식입장을 통해 "함은정 배우가 오는 11월 중 소중한 인연과 인생의 여정을 함께하기로 약속했다"며 결혼 소식을 전했다. 소속사는 "예비신랑은 비연예인으로, 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 조용하고 따뜻한 분위기 속에서 비공개로 진행될 예정"이라고 밝혔다. 이어 "새로운 출발과 함께 더욱 성숙한 모습으로 좋은 작품으로 인사드릴 함은정 배우에게 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.
1988년생인 함은정은 1995년 아역배우로 데뷔한 뒤 2009년 티아라 멤버로 아이돌 활동을 시작했다. '야야야', '보핍보핍', '처음처럼', '왜 이러니', '롤리폴리', '러비더비' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이후 배우로 전향해 활동을 이어오고 있다.
1980년생인 김병우 감독은 2013년 영화 더 테러 라이브로 제22회 부일영화상 신인감독상과 각본상을, 제34회 청룡영화상 신인감독상을 수상하며 충무로의 주목을 받았다. 이후 PMC: 더 벙커와 전지적 독자 시점의 연출과 각본을 맡았으며 오는 12월 19일 공개되는 대홍수 연출도 맡아 활발한 활동을 이어가고 있다.
이하 함은정 공식입장 전문
안녕하세요. 함은정 배우 소속사 마스크스튜디오입니다.
항상 함은정 배우를 향해 따뜻한 응원과 사랑을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
함은정 배우가 오는 11월 중, 소중한 인연과 함께 인생의 여정을 함께 하기로 약속하였습니다.
예비 신랑은 비연예인으로, 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 조용하고 따뜻한 분위기 속에서 비공개로 진행될 예정입니다.
새로운 출발과 함께 더욱 성숙한 모습으로 변함없이 좋은 작품으로 인사드릴 함은정 배우에게 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com