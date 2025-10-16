'손민수♥'임라라, 母되기 쉽지 않네…제왕절개 축 늘어진 팔→수혈後 텅빈…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 임라라가 출산 후 수혈을 받으며 회복 중인 근황을 직접 전했다.
임라라는 당초 16일 출산 예정이었으나, 전신에 퍼진 임신성 소양증 탓에 이틀 앞당긴 지난 14일 시험관 시술로 얻은 이란성 쌍둥이 남매를 출산했다.
남편 손민수 역시 출산 후 아내 곁을 지키며 세심한 사랑을 전하고 있다.
|
16일에도 손민수는"라라는 오늘도 미역국×10이지만 얼른 회복하려고 잘 먹고 있어요"라며 근황을 전했고, 임라라는 "발마사지 해주다가 잠드신 분"이라는 문구와 함께 손민수가 자신의 발을 잡고 잠든 사진을 올려 훈훈함을 자아냈다.
임라라와 손민수는 9년간의 연애 끝에 지난 2023년 결혼, 이후 시험관 시술로 쌍둥이 임신에 성공했다. 출산 직후 임라라는 "출혈이 많아서 회복이 더 필요할 것 같다. 처음 겪는 고통이라 무서웠는데 DM과 댓글로 주신 응원이 큰 힘이 됐다. 빨리 회복하고 인사드리겠다"라며 감사 인사를 전한 바 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com