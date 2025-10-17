"무책임한거 아니냐"…송은이·김숙 '비보쇼' 공연장 냉방문제, 한밤 공지…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "진짜 무책임하다."
송은이와 김숙이 이끄는 '비보쇼 with Friends' 공연을 앞두고 공연장 냉방 문제로 관객들의 불만이 폭주하고 있다.
제작진은 공지를 통해 "현재 올림픽홀 냉난방기 교체 기간으로 냉방기 작동이 어렵다"며 "공연 기간 중 예상보다 높은 기온과 습도, 많은 관객으로 인해 공연장 내부가 다소 덥게 느껴질 수 있다"며 "입고 벗기 편한 얇은 옷을 여러 겹 입고 오시길 권장드린다. 불편을 드려 죄송하며 아름다운 공연으로 보답하겠다"고 덧붙였다.
하지만 공연 하루 전, 그것도 밤늦은 시간에 올라온 공지에 관객들의 반발이 올라오고 있다.
공연 예매자들은 유튜브와 SNS 댓글을 통해 "공연 하루 전에 이런 공지를 올리는 게 어딨냐" "냉방기 교체 사실을 미리 알렸어야 한다" "무책임하고 뻔뻔하다" "수수료 없이 취소 가능하게 해야 한다" "몇천 명이 모이는데 냉방 없이 공연이라니 위험하다" 등 강한 비판을 쏟아냈다.
특히 지방과 해외에서 공연을 보러 오는 팬들은 "이미 옷도 준비하고 이동 중인데 어쩌라는 거냐"라며 불만을 토로했다. 한 네티즌은 "공연장 온도는 관객의 안전과 직결된다. 단순 양해로 끝낼 문제가 아니다"라며 "이건 '사고 수준'이다"라는 반응을 남기기도 했다.
일부 관객들은 "환불 수수료 없이 취소를 허용해 달라", "이건 손해배상감이다"라며 실질적인 대책을 요구하고 있다.
공연이 열리는 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀은 현재 시설 노후로 인한 냉난방 시스템 교체 공사 중인 것으로 알려졌다.
한편 '비보쇼 with Friends'는 송은이 김숙의 인기 팟캐스트 '비밀보장' 10주년을 기념하는 특별 공연이다. 두 사람의 30년 우정과 팬들의 사랑에 보답하기 위해 기획된 이번 공연은 17일 오후 7시 30분, 18일 오후 6시, 19일 오후 5시 등 총 3회에 걸쳐 진행된다. 이 공연은 지난 2016년부터 이어져온 '비보쇼' 시리즈의 확장판으로, 유쾌한 입담과 화려한 연출로 매회 매진을 기록하며 팬덤의 큰 사랑을 받아왔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com